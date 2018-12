BERLINER MORGENPOST: Streik zur Unzeit / Leitartikel von Thomas Fülling

Nachdem es bereits in den vergangenen Monaten im

Bahnverkehr immer wieder zu Ausfällen, Verspätungen und endlosen

Bau-Umleitungen gekommen ist, soll nun auch noch gestreikt werden.

Für Bahnchef Richard Lutz kommt die Eskalation im Tarifstreit völlig

ungelegen. Hat doch der Bahnkonzern schon jetzt so viele Probleme wie

lange nicht. Die Pünktlichkeitsziele werden trotz aller

Gegen-Programme klar verfehlt, durch die vielen Baustellen in der

jahrelang vernachlässigten Infrastruktur kommen neue Störungen hinzu,

Und dann leidet das Unternehmen – wie andere Branchen mit Schicht-

und Sonntagsarbeit auch – unter einem akuten Mangel an Fachkräften.

Genau aus diesem Grund und im Interesse der Kunden sollte die

Bahnspitze jetzt alles daran setzen, die Verhandlungen wieder auf das

richtige Gleis zu bringen.

