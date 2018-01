BERLINER MORGENPOST: Unsicherer Sicherheitsbereich / Leitartikel von Alexander Dinger

Es gibt Dinge, die können nicht vermittelt werden.

Dazu zählt, dass in Berliner Gefängnissen Hunderte Handys und

sonstige verbotene Gegenstände im Umlauf sind. Es gibt zwei

Möglichkeiten: Entweder man nimmt Millionen in die Hand und sucht

nach technisch verlässlichen Kontrolllösungen oder man erhöht mit

mehr Personal den Kontrolldruck. In der Justizverwaltung hat man sich

für einen Mittelweg entschieden: etwas mehr Technik und mehr

Personal. Für den Justizsenator ergibt sich daraus aber ein Dilemma.

Steigt der Kontrolldruck, werden diese Versuche immer öfter entdeckt.

Das wird aber auch die Statistik nach oben treiben. Was die einen

dann als Beleg für die guten Kontrollen werten, ist für die anderen

der Beweis für das löchrige System Gefängnis.

