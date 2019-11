BERLINER MORGENPOST: Verbraucher in der Pflicht / Leitartikel von Theresa Martus zu den Bauernprotesten

Es ist, kommunikationstechnisch, eine Herausforderung, gegen ein

Programm für Insektenschutz und Maßnahmen für sauberes Wasser zu demonstrieren

und trotzdem auszusehen wie die Guten. Tausende deutsche Bauern versuchen es

trotzdem – weil sie Wut im Bauch haben. Die Umfragen sagen, dass die Mehrheit

der Deutschen bessere Lebensbedingungen für Tiere will und auch mehr

Insektenschutz. Aber an der Supermarktkasse entscheiden die allermeisten immer

noch nach dem Preis. Dass aber Landwirte zu besseren Bedingungen produzieren,

wenn am Ende fast keiner da ist, der die Preise zahlen will, kann man nicht

erwarten. Umgekehrt können auch die Bauern nicht ernsthaft damit rechnen, dass

die Gesellschaft ihre Ansprüche in der Tierhaltung nach unten schraubt. Zumal es

ja auch um ihr Grundwasser geht, um ihr Klima und ihre Insekten.

