BERLINER MORGENPOST: Vertagt, nicht gescheitert / Leitartikel von Christian Kerl zum EU-Gipfel

Der vollständige Leitartikel: Auf den ersten Blick sieht das

Ergebnis des EU-Gipfels aus wie eine Mischung aus Unvermögen und

Arbeitsverweigerung: Die Regierungschefs haben sich weder auf ein

neues Klimaschutzziel verständigt noch ein Personalpaket für die

EU-Führungsjobs geschnürt. Ein Debakel? Nein. Kriegen die gar nichts

gebacken in Europa? Doch. Diesmal war es kein Fehler, Entscheidungen

zu vertagen. Ein Blick auf das Thema Klimaschutz genügt: Mit einem

raschen, verbindlichen Beschluss, die Wirtschaft in ganz Europa

innerhalb von 30 Jahren klimaneutral zu stellen, war in Brüssel im

Ernst überhaupt nicht zu rechnen. Es wäre ein gewaltiges Vorhaben,

den Treibhausgasausstoß in Europa bereits bis 2050 netto auf null zu

senken – also in erster Linie CO2 einzusparen. Schon das bisher

vereinbarte Ziel, diese Klimaneutralität in der zweiten Hälfte des

Jahrhunderts zu erreichen, ist technisch und politisch ehrgeizig.

Deutschland wird Billionen investieren müssen. Aus Umweltgründen

spricht viel dafür, das Tempo noch zu erhöhen. Aber das entscheidet

man nicht mal nebenbei, sondern gründlich vorbereitet. Solche

Ambitionen sind etwa in Frankreich, das seinen Strom zum Großteil in

Atomkraftwerken erzeugt, leichter zu verkünden als in Polen mit

seinem hohen Anteil an Kohleverstromung. Oder in Deutschland. Im

Bremserhäuschen saßen bis vor Kurzem nämlich nicht nur osteuropäische

Länder, sondern auch die Bundesregierung. Erst vor wenigen Wochen hat

Kanzlerin Merkel ihren Widerstand aufgegeben und sich ebenfalls dazu

bekannt, bis 2050 die Treibhausgase auf Netto-Null zu reduzieren.

Nur: Wie die beschleunigte CO2-Minimierung in Deutschland erreicht

werden könnte, hat Merkel völlig offengelassen. Dabei droht

Deutschland schon seine Vorgaben für 2030 zu verfehlen, wie die

EU-Kommission soeben rügte. Was aber bringen

Klimaschutzzusagen, die nur auf dem Papier stehen? Es spricht nicht

gegen die osteuropäischen Regierungschefs, dass sie solche

Versprechen ernst nehmen – und erst nachrechnen wollen, was die Pläne

in der Praxis bedeuten. Ein Drama ist das nicht, das Thema kommt

gewiss auf Wiedervorlage. Eiliger sind die Personalentscheidungen.

Aber auch hier ist in Wahrheit niemand von der Vertagung überrascht.

Zu viele Regierungschefs sind aus parteitaktischen Gründen auf die

Barrikaden geklettert, von denen sie erst noch heruntersteigen müssen

– allen voran Frankreichs Präsident Macron, der mit seinen liberalen

Truppen ein verwegenes Spiel spielt. Auch Macrons Einfluss ist es zu

verdanken, dass sich im EU-Parlament bisher keine Mehrheit für einen

der Spitzenkandidaten gefunden hat, die Kommissionspräsident werden

wollen. Noch aber laufen die Gespräche im Parlament. CSU-Vize Manfred

Weber, der zu Recht als Kandidat der stärksten Fraktion und als

versierter Europapolitiker Anspruch auf das Präsidentenamt erhebt,

hätte also noch eine Chance, „Mr. Europa“ zu werden. Die Frage

ist nur, wie lange seine Partei hinter ihm steht. In Brüssel ließen

sich Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel so deuten, dass sie

bereit sein könnte, Weber jetzt fallen zu lassen. Das aber wäre

vorschnell und weder im Interesse Deutschlands noch des

EU-Parlaments. Scheitert Weber, scheitern auch die anderen

Spitzenkandidaten - die Tür wäre offen für jene Kungelei der

Regierungschefs, die mit der Europawahl beendet sein sollte. Die

Wähler dürften sich verschaukelt fühlen. So wäre das gerade erst

gestiegene Ansehen des Parlaments rasch wieder verspielt.

