Berliner Zeitung: Kommentar zum Besuch desösterreichischen Kanzlers. Von Kordula Doerfler

Die schwarz-blaue Koalition in Wien ist insofern

Modell für ein Europa, in dem Rechtspopulisten überall erfolgreich

sind und früher oder später auch in Regierungen sitzen werden. Der

Preis des Erfolges ist, dass Kurz die europafeindliche FPÖ im Nacken

hat. Das wird Folgen haben, und sie werden sehr bald zu spüren sein,

spätestens dann, wenn Österreich in der zweiten Jahreshälfte den

Vorsitz in der EU übernimmt. Die jahrzehntelange enge politische

Bindung an Deutschland gehört der Vergangenheit an. Kurz sucht neue

Partner in Europa.

