BerlinTrend: SPD droht bei der Europawahl in Berlin herbe Schlappe

Bei der Europawahl Ende Mai zeichnen sich in Berlin für die SPD

herbe Verluste ab. Würde bereits an diesem Sonntag gewählt, kämen die

Sozialdemokraten in der Hauptstadt nur auf 13 Prozent der Stimmen.

Das geht aus dem BerlinTrend von infratest dimap hervor, den die

rbb-Abendschau und die „Berliner Morgenpost“ in Auftrag gegeben

haben.

Bei der Europawahl von fünf Jahren war die SPD mit 24 Prozent noch

die stärkste Partei in Berlin. Diesen Platz würden diesmal die Grünen

mit 23 Prozent (2014: 19,1%) einnehmen, gefolgt von der CDU mit 18

(2014: 20,0 %) und der Linken mit 16 Prozent (2014: 16,2%).

Die AfD kommt laut der Umfrage auf 10 Prozent (2014: 7,9 %) und

die FDP auf 5 (2014: 2,8%).

Auch kleinere Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind,

können laut der Umfrage zulegen. Die Partei „Die Partei“ kommt auf 4

Prozent (2014: 1,6%) und die Tierschutzpartei auf 3 Prozent (2014:

1,6%). Die Piraten würden laut BerlinTrend mit 3 Prozent ähnlich

abschneiden wie bei der Europawahl 2014.

Gefragt wurde außerdem, wie die Berlinerinnen und Berliner die

EU-Mitgliedschaft Deutschlands bewerten. 46 Prozent der Befragten

haben geantwortet, dass Berlin eher Vorteile durch die

EU-Mitgliedschaft hat. 10 Prozent sehen eher Nachteile. Für 38

Prozent der Befragten halten sich Vor- und Nachteile die Waage.

Befragt wurden 1.000 Wahlberechtigte in Berlin im Zeitraum vom

30.April bis zum 4.Mai 2019.

