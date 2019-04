Bernhard Seidenath: Erleichterungüber gesunkene Zahl an Rauschgifttoten in Bayern – Bestätigung für CSU-Drogenpolitik

„Jeder Drogentote ist einer zuviel. Unser großes

Ziel ist es, die Zahl der Drogentoten in Bayern so gering wie möglich

zu halten. Deshalb ist die Entwicklung, die die von der

Drogenbeauftragten der Bundesregierung heute in Berlin vorgelegten

Zahlen widerspiegeln, erfreulich. Diese Zahlen bestätigen unseren

Kurs in der Drogenpolitik“, sagt Bernhard Seidenath, der Vorsitzende

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag, zu

heute veröffentlichten Zahlen der Drogenbeauftragten der

Bundesregierung, Marlene Mortler. „Es zeigt sich: Drogenkonsumräume

helfen nicht dabei, die Zahl der Drogentodesfälle zu senken.“ In

Regionen, in denen es Drogenkonsumräume gibt, ist die Zahl der

Drogentoten nach wie vor hoch. So ist die Zahl der Drogentoten in

Berlin beispielsweise im vergangenen Jahr weiter angestiegen, von 168

auf 191. In Bayern hingegen sank die Zahl zuletzt massiv, von 308 im

Jahr 2017 auf 235 Rauschgifttote in 2018.

„Weitere Verbesserungen versprechen wir uns von unserem

Modellprojekt zur Anwendung von Naloxon durch medizinisch geschulte

Laien. Auch konnte auf eine Initiative aus Bayern hin eine größere

Rechtssicherheit für Substitutionsärzte erreicht werden. Über eine

Substitutionsbehandlung mit Methadon nämlich können Suchtkranke

wieder in ein Leben in weitgehender Normalität zurückfinden. Hier

sind wir aktuell dabei, das Netz in Bayern flächendeckend zu knüpfen.

Das Wichtigste aber ist, Jugendliche davon abzuhalten, dass sie

Drogen konsumieren. Prävention steht deshalb an erster Stelle – und

muss mit Repression Hand in Hand gehen“, betont Seidenath und fügt

hinzu: „Die Möglichkeit, Drogen in öffentlichen Räumen zu

konsumieren, würde demgegenüber bedeuten, dass der Staat ein Auge

zudrückt. Drogenkonsum würde folglich verharmlost. Das ist nicht

unsere Politik. Die heute vorgelegten Zahlen bestärken uns auf

unserem Weg.“

Das Fazit des CSU-Gesundheitsexperten lautet deshalb: „Unsere

Null-Toleranz-Politik in Bayern hat sich bewährt. Statt auf die

Verharmlosung von Drogen und die Freigabe von Fixerstuben setzen wir

auf Aufklärung und die Betreuung von Süchtigen.“ Vor allem in

größeren Städten gebe es Netzwerke zur Hilfe für Suchtkranke,

insbesondere für Drogenabhängige.

