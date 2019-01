Berufliche und private Herausforderungen im Jahr 2019 endlich meistern

Um das neue Jahr zu einem Erfolg werden zu lassen, kann ein professionelles und externes Coaching zum entscheidenden Schlüssel werden. Betriebliche Sozialberatung, Eheberatung und ähnliche Hilfen setzen an verschiedenen Stellen des Lebens an und sorgen langfristig dafür, mehr Glück und Zufriedenheit ins eigene Leben hineinzubringen. Professionelle Coaches und Berater wie Peter Stein in Köln widmen sich diesen Themen, um auch Ihnen wertvolle Impulse zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität zu offenbaren.

Eigene Gewohnheiten und Lebensweisen überdenken und ändern

Jeder Mensch wünscht sich, Lebensglück und Zufriedenheit zu maximieren. Dies gilt nicht alleine für die eigene Person, auch für nahestehende Menschen wünscht man sich positive Energie und eine glückliche, bewusste Lebensweise. Geschäftsführern ist bewusst, dass zufriedene und motivierte Mitarbeiter bessere Leistungen erbringen, in Ehen und Partnerschaften profitiert jeder schnell vom Lebensglück des anderen.

Das moderne Lebensumfeld sieht jedoch oft anders aus. Stress am Arbeitsplatz oder in der Familie sorgen für kleine und große Probleme, die sich alleine nicht mehr meistern lassen. Körperliche und psychische Beschwerden sind eine häufige Folge, außerdem leidet der soziale Umgang erheblich. Wie schnell die Stimmung am Arbeitsplatz durch überlastete Mitarbeiter sinkt, ist zahllosen Arbeitskräften hierzulande bewusst. Unter diesem Druck leidet nicht selten die Partnerschaft und das Familienleben.

Richtig mit den Belastungen des Lebens umzugehen und dabei die kleinen und großen Hürden des Lebens zu meistern, ist eine Fähigkeit, die erlernt werden kann. Mit den richtigen Strategien und Denkweisen ist ein neuer Umgang möglich, von dem Sie in der Partnerschaft genauso wie am Arbeitsplatz profitieren. Hier setzt Peter Stein als erfahrener Personal Coach und Sozialpädagoge in der Region Köln/Bonn an, der für jeden Lebensbereich wertvolle Impulse liefert.

Mit einem Personal Coaching zu neuen Perspektiven und Wegen

Im ersten Schritt ist ein kritischer Blick auf die eigene Lebensweise, sowie das Eingestehen von Problemen und Herausforderungen wichtig. Auch wenn es schwerfällt: Bei einem klaren Blick auf die eigene Lebensweise lassen sich schnell Belastungen am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft erkennen. Auch wenn die Erkenntnis oft mit Scham oder einem Gefühl des Versagens verbunden ist: Ein Großteil der Menschen hierzulande kennt solche Sorgen und Probleme in ein oder mehreren Lebensbereichen.

Die positive Erkenntnis besteht darin, dass niemand in seiner jetzigen Lebenssituation gefangen ist. Auf den ersten Blick erscheint Betroffenen die Kündigung des Jobs oder eine Trennung vom langjährigen Partner als die Lösung. Weitreichender ist jedoch der Ansatz, den Umgang mit Problemen und Hürden zu meistern, um dadurch neue Sicherheit und Stärke zu gewinnen. Dies gilt besonders bei der Partner- und Eheberatung, wenn das Liebesglück vieler Jahre nicht vollständig zerstört werden soll.

Probleme zu erkennen und richtig zu kommunizieren ist als Fähigkeit genauso erlernbar wie das Treffen von Entscheidungen und das Setzen der richtigen Prioritäten. Hierbei hilft der erfahrene Personal Coach und Sozialpädagoge Peter Stein, der durch seine Perspektive von außen eine neutrale und seriöse Einschätzung geben kann. Oft sind es schon kleine Änderungen im Leben und erlernte Gewohnheiten, die ein neues Potenzial entfachen.

Verschiedene Formen moderner Beratung kennenlernen

Zum vielseitigen Beratungsangebot erfahrener Coaches, wie Peter Stein in Köln, gehören Hilfe und strategische Beratung in diesen Lebensbereichen:

– betriebliche Sozialberatung

– Partner- und Eheberatung

– Persönlichkeitscoaching

Die betriebliche Sozialberatung richtet sich an Unternehmen aller Größen und Branchen, denen das Wohl ihres Personals am Herzen liegt. Durch Etablierung einer neuen Firmenkultur und die richtige Kommunikation miteinander lässt sich ein Betriebsklima erreichen, das allen Seiten genügt und sich positiv auf die Produktivität auswirkt.

Die Paartherapie und Eheberatung hat einen stärker persönlichen Fokus und zeigt auf, wie Probleme in einer Partnerschaft gemeinsam überwunden werden können. Das offene Gespräch miteinander, die Entdeckung neuer Leidenschaft im Alltag und die Entwicklung einer gemeinsamen Zukunftsperspektive stehen hierbei im Vordergrund.

Für die eigene Entwicklung als Grundlage für das zukünftige Lebensglück in allen Bereichen ist das Personal Coaching die richtige Wahl. Nach der Formulierung von Zielen hilft ein erfahrener Coach wie Peter Stein dabei, mit den richtigen Strategien und Motivationen die gesteckten Ziele zu erreichen und so langfristig zu einem zufriedenen und positiven Menschen zu reifen.

Schnelles Vorankommen in einer vertrauensvollen Atmosphäre

Gerade wenn es um persönliche oder betriebliche Konflikte geht, ist höchste Diskretion entscheidend. Mit Peter Stein als Coach und Pädagoge mit über 30 Jahren Berufserfahrung entscheiden Sie sich für einen Begleiter, der mit diesen Anforderungen vertraut ist. Dabei ist eine seriöse Beratung selbst bei intimen Themen zusichert. Seit vielen Jahren selbstständig im Raum Köln tätig, lassen sich einfach und vertrauensvoll ideale Ansatzpunkte zur Konfliktlösung und Verbesserung der Kommunikation finden.

Wenn Sie konkretes Interesse an einer Beratung haben oder mehr über einzelne Themen erfahren möchten, nutzen Sie den persönlichen Kontakt zu Peter Stein in Köln. Finden Sie einen unkomplizierten Einstieg in verschiedene Themen, beispielsweise als einzelner Ehepartner oder gestresster Mitarbeiter Ihrer Firma. Mit Interesse an der Ehe- oder Sozialberatung gehen Sie den ersten Schritt zu neuer Lebensqualität.