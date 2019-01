Berufsvorstellungen von Schülern: Altenpflege scheint wenig attraktiv

ZQP-Studie zeigt: Aktuell können sich offenbar nur

wenige Schülerinnen und Schüler für die Vorstellung begeistern, einen

Pflegeberuf zu ergreifen. Dies betrifft besonders die Altenpflege.

Nur 2,6 Prozent der Befragten halten es für sehr wahrscheinlich, sich

später für diese Arbeit zu entscheiden. Bei den Berufseigenschaften,

die ihnen besonders wichtig sind, punktet die Altenpflege kaum.

In Deutschland herrscht Mangel an Pflegefachkräften – vor allem in

der Altenpflege. Dieser verschärft sich durch die demografische

Entwicklung zunehmend: Bis 2035 wird von etwa 130.000 zusätzlich

benötigten Kräften ausgegangen. Denn einerseits steigt die Anzahl der

heute etwa 3,4 Millionen pflegebedürftigen Menschen weiter,

andererseits stehen zukünftig immer weniger Erwerbsfähige dem

Arbeitsmarkt zur Verfügung. Wie schwierig es auch in den nächsten

Jahren sein dürfte, genügend junge Menschen insbesondere für die

Altenpflege zu gewinnen, unterstreicht eine neue Analyse des Zentrums

für Qualität in der Pflege (ZQP). Für diese wurden 1.532 Schülerinnen

und Schüler zwischen 14 und 18 Jahren in der Bundesrepublik zum Thema

Pflege befragt.

Insgesamt 6 Prozent von ihnen halten es demnach für sehr

wahrscheinlich, beruflich nach ihrer Schulzeit in der Kranken-,

Kinderkranken- oder Altenpflege zu arbeiten. Innerhalb der

Pflegeberufe bildet die Altenpflege mit 2,6 Prozent das Schlusslicht.

Zieht man von diesen 2,6 Prozent auch noch diejenigen ab, die sich

zwar sehr für die Altenpflege interessieren, aber ebenso für

mindestens einen anderen Pflegeberuf, verbleibt nur eine sehr kleine

Gruppe, für die die Altenpflege von vorrangigem Interesse wäre.

„Die Altenpflege ist ein anspruchsvoller Beruf, der fachlich immer

herausfordernder wird. Denn gerade in stationären Einrichtungen

werden viele hochaltrige Menschen mit Mehrfacherkrankungen versorgt.

Aber es liegt auch auf der Hand, dass die Arbeitsbedingungen

vielerorts dringend verbessert werden müssen, um für die heutigen

Arbeitskräfte attraktiv zu sein – und eben auch für die von morgen.

Unsere Daten bestärken die Vermutung, dass das Ansehen der

Altenpflege bei den meisten Schülern aktuell nicht gut ist, auch wenn

die Zahlen der Ausbildungsanfänger zuletzt gestiegen waren“,

kommentiert Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, die

Ergebnisse.

Für Schülerinnen und Schüler, die die Hochschulreife anstreben,

scheint die Altenpflege noch weniger attraktiv zu sein als für

diejenigen, die einen mittleren Schulabschluss oder

Hauptschulabschluss anstreben: Nur 2,0 Prozent der angehenden

Abiturientinnen und Abiturenten sind entsprechend motiviert im

Vergleich zu 3,4 Prozent der anderen Schülerinnen und Schüler.

Ralf Suhr dazu: „Mit dem Pflegeberufe-Gesetz ist zwar ein

wichtiger Reformschritt erfolgt, der das Berufsfeld Pflege insgesamt

stärken kann und es damit hoffentlich für Schüler – auch für solche

mit Abitur – interessanter macht.“ Allerdings sei noch nicht absehbar

inwieweit speziell die Altenpflege von den aktuellen politischen

Maßnahmen tatsächlich profitieren werde. „Wer die Chance im

Wettbewerb um guten Nachwuchs erhöhen will, muss sicherstellen, dass

eine Ausweitung von Gestaltungsräumen und Verantwortungsbereichen in

der Praxis für entsprechend qualifizierte Pflegeexperten schnell

Realität werden. Ein solches Jobprofil muss dann auch regelhaft mit

einer entsprechenden Bezahlung einhergehen. Dann werden gute

Karriereaussichten glaubhafter“, so der Vorstandsvorsitzende der

Stiftung weiter.

Warum diese Aspekte besonders relevant sind, untermauert die

ZQP-Studie ebenfalls. Als Eigenschaften, die von den Befragten als

wichtig für die Berufswahl, aber als eher untypisch für die

Altenpflege angesehen werden, zeigen sich: gute Bezahlung, freie

Wochenenden und genügend Freizeit, die Möglichkeit, eigene Ideen

einzubringen, gesunde Arbeitsbedingungen, gute Vorgesetzte,

Anerkennung, eine selbstständige Arbeitsweise und günstige

Karrieremöglichkeiten, regelmäßige Arbeitszeiten sowie die

Möglichkeit, mit moderner Technik zu arbeiten. In Bezug auf die

Merkmale „Geschlecht“ und „angestrebter Schulabschluss“ zeigen sich

in der Berufsfeldbeurteilung teilweise auch deutliche Unterschiede.

So sehen beispielsweise zwar sowohl Schülerinnen als auch Schüler den

Einsatz von moderner Technik in der Altenpflege als eher wenig

ausgeprägt an, Jungen wäre ein entsprechender Einsatz aber deutlich

häufiger besonders wichtig.

Alle Ergebnisse und Auswertungen sind der vollständigen

ZQP-Analyse „Schülerbefragung Pflege: Eigene Erfahrungen und

Interesse an Pflegeberufen“ zu entnehmen. Die Studie kann kostenfrei

unter www.zqp.de heruntergeladen werden.

Methodik und Vorgehensweise

Grundgesamtheit der Analyse sind Menschen im Alter von 14 bis 18

Jahren, die in Deutschland eine weiterführende allgemeinbildende

Schule (z.B. Haupt-, Real-, Gesamtschule oder Gymnasium) ein

Fachgymnasium oder eine Fachoberschule besuchen. Die 1.532

Schülerinnen und Schüler wurden über ihre Eltern angesprochen. Diese

sind Mitglieder eines Online-Panels mit circa 80.000

deutschsprachigen Personen, die mittels einer mehrstufigen

Zufallsauswahl telefonisch für das Panel rekrutiert worden waren. Die

Teilnahme war nur möglich, wenn die Eltern ihr Einverständnis

erklärten. Die Stichprobe wurde nach 16 Kombinationen von Alter,

Geschlecht und Schulform nachgewichtet und ist in diesem Sinne

repräsentativ.

Pressekontakt:

Torben Lenz

Tel. 030-275 93 95 15

E-Mail: torben.lenz@zqp.de

Original-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell