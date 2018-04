Beruf& Karriere: Schnupperwoche für Studierende, die auf das Thema Gründung neugierig sind / Angebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der Heinz Nixdorf Stiftung

Studierende und Promovierende aus dem gesamten

Bundesgebiet, die neugierig auf das Thema Gründung sind, können sich

bis 3. Juni 2018 für eine fünftägige Entrepreneurship-Akademie in

Berlin bewerben. Veranstalter sind die Stiftung der Deutschen

Wirtschaft (sdw) und die Heinz Nixdorf Stiftung. Vom 17. bis 21.

September 2018 machen sich die Teilnehmenden Gedanken über das

Gründen und erleben Selbstständige aus dem Profit- und

Nonprofit-Bereich. Genutzt werden kann das Seminar unter anderem

dafür, Gleichgesinnte sowie Inspirationen für ein eigenes

Gründungsprojekt zu finden.

Bewerbungen gehen bitte ausschließlich per E-Mail an

akademie@sdw.org mit „Entrepreneurship“ im Betreff, den vollständigen

Kontaktdaten, zehn Sätzen zur Motivation sowie Informationen zu

Hochschule und Studiengang (Immatrikulationsbescheinigung).

Das Angebot ist kostenfrei, für einfache

Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin und Verpflegung ist gesorgt. Das

Höchstalter beträgt 32 Jahre. Teilnahmevoraussetzung ist in erster

Linie das Interesse am Thema. Am Ende der Schnupperwoche steht die

Teilnahme am Kongress „Herausforderung Unternehmertum“ der sdw und

der Heinz Nixdorf Stiftung auf dem Programm. Der Kongress ist

öffentlich und kann auch ohne die Akademieteilnahme besucht werden.

Pressekontakt:

Christian Lange, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stiftung

der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Str. 29, 10178 Berlin,

Tel.: 030 278906-31, E-Mail: presse@sdw.org

Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell