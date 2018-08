Bewerben heute: Nichts muss mehr wie früher sein

Was Berufsberater und Eltern erzählen war gestern – heute hat man

Jobsuche und die Bewerbung in der Tasche

– Den einen Weg zur perfekten Bewerbung gibt es nicht mehr, Apps,

mobile Bewerbungen, Formulare & Co. erfordern unterschiedliche

Vorgehensweisen

– Anschreiben ade: Viele Unternehmen haben sich bereits davon

verabschiedet

Wir leben mobil, lesen in der U-Bahn auf dem E-Reader,

telefonieren unterwegs mit Freunden, bestellen den Einkauf über

Online-Lieferdienste, reservieren ein Car-Sharing-Auto via App und

bestellen das Geburtstagsgeschenk im Online-Shop. Alles nur mit einem

Smartphone, das in die Hosentasche passt. Der technische Fortschritt

hat vieles erleichtert – auch die Bewerbung. Dennoch gehen viele auch

heute noch davon aus, dass eine ordentliche Bewerbung ein

Anschreiben, einen Lebenslauf (natürlich von Hand unterschrieben!)

sowie diverse Zeugnisse, Arbeitsproben und Empfehlungen braucht. Kein

Wunder, denn über Jahrzehnte hinweg galt diese Regel felsenfest, sie

in Frage zu stellen, fällt deshalb schwer. Dabei wird häufig

vergessen, dass es DIE Bewerbung nicht mehr gibt. Denn je nach

Jobprofil, Bewerbungskanal und gewünschter Position, können die

Anforderungen stark variieren. Doch für jeden Job und auch jeden

Bewerbertyp, ist die richtige Lösung in Sicht. Wir stellen drei

Bewerbertypen vor.

App und weg – für den schnellen Bewerber:

Die wohl schnellste und bequemste Form der Bewerbung, ist die über

eine Jobbörsen-App, wie sie beispielsweise Monster anbietet. Hier

können Bewerber ein Kurzprofil einrichten, den Lebenslauf und

Zeugnisse aus der Cloud hochladen und sich anschließend mit einem

Wisch nach rechts bewerben. Einmal eingerichtet, haben Kandidaten so

die Möglichkeit, spielend einfach innerhalb von Sekunden Kontakt mit

ihrem potentiellen Arbeitgeber aufzunehmen und Interesse zu bekunden.

Denn sind die Daten erst hinterlegt, können sie für beliebig viele

Bewerbungen verwendet werden. Der Bedarf dafür ist da, laut der

Studienreihe1 „Recruiting Trends 2018“ des Centre of Human Resources

Information Systems (CHRIS) der Universitäten Bamberg und

Erlangen-Nürnberg und des Karriereportals Monster* suchen 42,2

Prozent der befragten Kandidaten unterwegs auf dem Smartphone nach

offenen Stellen – das sind mehr als doppelt so viele wie 2014 (16,4

Prozent). Und sie möchten dabei verständlicherweise nicht erst das

Gerät wechseln, um eine Bewerbung abzuschicken. Also: Wisch und weg

damit!

Die kreative Lösung – für Individualisten:

Detailverliebte oder grafisch begabte Personen kreieren häufig

lieber eine individuelle Bewerbung, insbesondere wenn sie einen Job

in einer Branche, wie Werbung, Marketing oder Webdesign suchen. Diese

Bewerbung kann heute ganz unterschiedlich gestaltet werden. Ob ein

aufwendiges Anschreiben, in dem die persönlichen Vorzüge dargestellt

werden, die eigens eingerichtete Webseite, das Bewerbungsvideo oder

sonstige Einfälle – sie alle haben ein Element gemeinsam: Den

Lebenslauf. Wie schon bei der mobilen Bewerbung, geht es auch hier

nicht ohne. Er ist das Bindeglied zwischen allen Bewerbungsarten. Die

Übersichtlichkeit darf dabei nicht zugunsten kreativer Ideen verloren

gehen, sonst kann der Personaler schnell verwirrt sein. Abgesehen

davon, sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt und wenn es zum Job

passt, kann man mit Kreativität positiv auffallen. Wer sich für einen

Job als Grafiker bewirbt, kann eventuell auf das Anschreiben

verzichten und stattdessen mit einer eigenen Webseite samt Portfolio

überzeugen, während der Texter mit Worten und nicht mit

Photoshop-Kenntnissen punktet. Also: Zeig, was du kannst rund um

einen übersichtlichen CV!

Auf Nummer Sicher gehen, aber richtig – der Klassiker:

Auch wenn heute (fast) niemand mehr Bewerbungsmappen packt und per

Post verschickt, gibt es sie trotzdem noch, die klassische Bewerbung.

Gerade in traditionelleren Branchen ist der Dreiklang aus Anschreiben

/ Lebenslauf / Zeugnissen noch gerne gesehen. Hier liegt der Fehler

meist im Detail. Wenn Kandidaten also die Bewerbung per Mail oder

Upload-Funktion an den potentiellen Arbeitgeber senden, sollten sie

deshalb darauf achten, mit einer persönlichen Ansprache im

Anschreiben und packenden Formulierungen zu punkten. Und bei

Copy&Paste ganz vorsichtig sein, die immer gleichen Floskeln sind

bekannt und beeindrucken nicht mehr. Warum also nicht im Anschreiben

wirklich zeigen, wie man tickt? Zumindest, so lange es dieses noch

gibt: Aktuell verabschieden sich immer mehr Unternehmen davon und

sagen klar: Lebenslauf ja, Anschreiben nein. Denn sie möchten es den

Kandidaten möglichst einfach machen, statt sie zu zwingen, steife

Formulierungen herunterzuspulen. Also: Klassische Bewerbungen gehen

immer, aber nur, wenn sie gut gemacht sind.

Und die Moral von der Geschichte?

Egal welche Form man wählt, wichtig ist, dass sie sowohl zum

Kandidaten als auch dem Unternehmen passt. Tatsache ist aber: Mobile

Bewerbungen nehmen zu. Das haben die meisten Kandidaten bereits

verstanden, wie diese Zahl zeigt: 55,3 Prozent aller Bewerber stellen

alle benötigten Daten für eine Bewerbung mobil zur Verfügung, so ein

weiteres Ergebnis der „Recruiting Trends 2018“. Über die Hälfte aller

Kandidaten kann also auf dem Heimweg in der U-Bahn, abends beim

Entspannen in der Badewanne oder im Urlaub vom Strandkorb aus

Bewerbungen versenden. Und das entspricht absolut dem heutigen

Lebensstil und ist definitiv kein Zeichen von Bequemlichkeit –

sondern von Fortschritt.

* Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2018

wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 11,7%) und die 300

größten Unternehmen aus der IT-Branche (Rücklaufquote 13,0 Prozent)

aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten des

Nutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 2.800 Kandidaten

verglichen. Die Verteilung der Stichproben der jeweiligen

Studienteilnehmer ist gemäß dem aktuellen Datenbankregister von

Bisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz, Mitarbeiterzahl und

Branchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechende Grundgesamtheit

repräsentativ. Details zur Durchführung der Studie sowie eine

Beschreibung der Studienteilnehmer sind online

(www.uni-bamberg.de/isdl/recruitingtrends2018) verfügbar.

