BKK Dachverband: Zahlen und Fakten zum Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018

BKK Dachverband: Zahlen und Fakten zum Welttag für

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018

4,2 Prozent aller AU-Tage geht bei Beschäftigten auf

Arbeitsunfälle zurück. Das sind je Beschäftigen im Durchschnitt 0,8

AU-Tage pro Jahr, wobei Männer doppelt so oft betroffen sind wie

Frauen (1,0 vs. 0,5 AU-Tage je Beschäftigten). Diese Angaben gehen

zurück auf eine Auswertung von rund 4,5 Mio. Arbeitnehmern, die in

einer Betriebskrankenkasse versichert sind.

„Zupackende“ Berufe besonders stark von Arbeitsunfällen betroffen

Große Unterschiede bei Arbeitsunfällen bestehen auch zwischen den

Berufsgruppen (Abb. 1). Insbesondere bei den Tätigkeiten mit hoher

körperlicher Arbeitsbelastung treten besonders häufig Unfälle auf.

Bei den Handwerksberufen sind hier die Hoch- und Tiefbauberufe sowie

auch die (Innen-)Ausbauberufe besonders stark betroffen. Aber auch

Fahrzeugführer sowie Beschäftigte in der Landwirtschaft sind häufig

aufgrund eines Arbeitsunfalls krankgeschrieben. Dagegen weisen die

klassischen Büroberufe und die IT-Branche die wenigsten AU-Tage

aufgrund eines Arbeitsunfalls auf. Im Vergleich zu den Hoch- und

Tiefbauberufen (2,9 AU-Tage je Beschäftigten) fallen hier nur ein

Bruchteil der AU-Tage aufgrund von Arbeitsunfällen an (0,2 AU-Tage je

Beschäftigten).

„Es geht darum nicht nur Maßnahmen zu entwickeln, die Unfälle

vermeiden. Es müssen auch Konzepte entwickelt werden, die die

Gesundheit der Belegschaften am Arbeitsplatz fördern und bei

Langzeiterkrankungen die Rückkehr in die Tätigkeit ermöglichen. Dies

sind die zentralen Bausteine eines ganzheitlichen Betrieblichen

Gesundheitsmanagements (BGM), dem Markenkern der

Betriebskrankenkassen. Die BKK verfügen hierbei durch ihre Nähe zu

den Trägerunternehmen und deren Beschäftigten über langjährige und

umfangreiche Erfahrung“, betont Franz Knieps, Vorstand des BKK

Dachverbandes.

Große Unterschiede zwischen Berufsgruppen Fehlzeiten-Ursachen

Um Beschäftigte bei der Arbeit möglichst lange gesund zu erhalten,

bedarf es auch eines Blickes auf die weiteren Gründe von Fehlzeiten.

So weisen auch hier Beschäftigte in körperlich belastenden

Tätigkeiten besonders hohe Fehlzeiten aufgrund von Muskel- und

Skeletterkrankungen auf. An der Spitze stehen die Hoch- und

Tiefbauberufe mit 8,4 AU-Tage je Beschäftigten. Übertroffen werden

sie nur von den Reinigungsberufen (9,0 AU-Tage je Beschäftigten).

Berufe mit vorwiegend zwischenmenschlichen Interaktionen und hohem

„Kundenkontakt“ führen wiederum überdurchschnittlich oft zu

Arbeitsunfähigkeit aufgrund von psychischen Störungen, so etwa bei

nicht-medizinischen Gesundheitsberufen (4,3 AU-Tage je Beschäftigten)

sowie in Erziehung, sozialen und hauswirtschaftlichen Berufen. (3,9

AU-Tage je Beschäftigten) (vgl. Abb. 2).

