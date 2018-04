Ranga Yogeshwar kritisiert „ungeduldige Erregtheit“ unter Journalisten (FOTO)

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar attestiert

Journalisten, sich zu sehr vom Diktat der Auflage und der Quote

treiben zu lassen. „Die vollständige Ökonomisierung unserer

Kommunikationskultur schaut zunehmend auf Nutzerzahlen und weniger

auf die Qualität“, sagt Yogeshwar in einem Interview für das „medium

magazin“ (Ausgabe 03/2018). „Im Ergebnis entsteht ein

Informationsproblem, denn der quotenträchtige Beitrag gewinnt –

selbst dann, wenn er inhaltsleer ist.“ Die Ausrichtung auf

Erregbarkeit statt Aufklärung bereite den Nährboden für falsche

Nachrichten.

Yogeshwar beobachtet ein System, das sich selbst befeuert. Sender

und Empfänger erwarten schnelle Reaktionen, zugleich sorgten

Algorithmen dafür, dass oft geklickte Beiträge noch prominenter

angezeigt würden. Es entstehe im Hin und Her der schnellen

Informationen ein „Nebel der Unklarheiten“. Yogeshwar meint: „Diese

ungeduldige Erregtheit überträgt sich auch auf Journalisten und die

senden ständig Informationen, die nicht reflektiert sind, häufig

falsch priorisiert werden oder sogar falsch sind.“

Am eigenen Beispiel schildert Yogeshwar im „medium magazin“, wie

eine Aussage von ihm in einem“Welt“-Interview so zugespitzt

wiedergegeben wurde, dass sie vollkommen verzerrt in Fake News und

einem Shitstorm bis zu Gewaltaufrufen sowie politischer Diffamierung

mündete.

Um solche Folgen generell zu vermeiden und mehr Fachkompetenz in

die Redaktionen zu holen, schlägt Yogeshwar in „medium magazin“ eine

Reihe von Maßnahmen vor. So sollten Wissenschaftsjournalisten einen

festen Platz im Newsroom und in Planungsredaktionen zu geben, „so

dass der Vertiefungsaspekt, oder nennen Sie es –Erklärjournalismus–,

auch bei aktuellen Themen stets berücksichtigt wird.“

Außerdem macht Yogeshwar Vorschläge, wie beispielsweise

Talkshow-Redaktionen ihre Gäste besser vor Angriffen schützen

sollten. Denn es sei bedenklich, dass immer mehr Personen öffentliche

Äußerungen scheuten aus Angst vor Diffamierungen in den sozialen

Netzwerken. Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Sender sieht er

da in der Pflicht zu handeln.

