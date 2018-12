Black Friday mal anders Magdeburger Marketingagentur spendet Arbeitszeit

Wer hat sich die besten Prozente, Rabatte, den besten Deal am vergangenen Black Friday gesichert?

Sich der vorweihnachtlichen Rabattschlacht nicht anzuschließen, und stattdessen eine Spendenaktion zu initiieren, war der LKA – Agentur aus Magdeburg eine Herzenssache. Anlass ist die seit kurzem bestehende Kooperation mit der Lebenshilfe Magdeburg, die die Agentur bei der Konfektionierung von Weihnachtsge-schenken und Kundenpräsenten sehr professionell unterstützte.

Die LKA – Agentur, eine inhabergeführte Marketingagentur mit Sitz in Magdeburg, spendete am Black Friday insgesamt 10% ihrer Arbeitsleistung. Den Scheck über 250,00 überreichte Luisa Kittner, Agenturinhaberin, am 28.11.2018 an Heike Woost, Geschäftsführerin der Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH.

Hintergrund Spendenaktion zum Black Friday:

Prozente und Rabatte, Verkaufsaktionen gibt es viele, gerade in der Vorweihnachtszeit. Eine Ra-battaktion zu nutzen, um etwas Gutes zu tun, setzt ein Zeichen gegen den übermäßigen Konsum. Dass dieses Zeichen aber gerade von einer Marketingagentur kommt, ist ungewöhnlich.

Heike Woost, Geschäftsführerin der Lebenshilfe-Werk Magdeburg gemeinnützige GmbH, ist be-geistert von dieser Aktion: „Eine vollkommen überraschende Aktion der LKA Agentur – damit hät-ten wir nicht gerechnet. Ein tolles Zeichen, verbunden mit einem konkreten sozialen Anliegen, um Aufmerksamkeit statt Rabatte zu schaffen.“