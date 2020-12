Bloggen gegen Rassismus – Holen wir uns das Netz zurück!

Rassisten verstehen es handwerklich geradezu perfekt, Hetze in sozialen Netzwerken zu verbreiten, um das gesellschaftliche Klima zu vergiften. Trotzdem ist der Autor Said Rezek davon überzeugt, dass jeder von uns Paroli bieten und positive Akzente für eine vielfältige, friedliche und demokratische Gesellschaft setzen kann. Denn nur, wenn Rassisten nicht das Internet überlassen wird, können Meinungsvielfalt und Demokratie geschützt werden.

In seinem Buch beleuchtet Said Rezek die rechte Szene im Netz und zeigt mit Hilfe von praktischen Beispielen, Übungen und Lösungen, wie Blogbeiträge gegen Rassismus und für eine vielfältige Gesellschaft produziert werden können. Denn wer das Handwerk des Bloggens professionell einsetzt, kann mit speziellen Beitragsformen wie offene Briefe, Listicles, Tweets und Memes Aufmerksamkeit schaffen und sich vor den Risiken des Bloggens schützen. So haben Hassreden, Filterblasen, Fake News und vor allem die Verletzung der Privatsphäre keine Chance.

Der Autor Said Rezek ist Politikwissenschaftler, Blogger und Journalist. Er schreibt unter anderem für den NDR, das MiGAZIN, die taz und andere Medien. Zudem bietet er Blogger-Workshops zu den Themenschwerpunkten Hate Speech, Rassismus, Medienkompetenz und Demokratieförderung an.

„Bloggen gegen Rassismus“ von Said Rezek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7846-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

