BRAZIL ab Mai im FuturePak mit zwei verschiednen Artworks erhältlich

FilmConfect Home Entertainment veröffentlicht am 25.05.2018 BRAZIL von Terry Gilliam im streng limitierten FuturePak (Steelbook) auf BluRay. Aus der Feder des Monty Python Mitglieds Terry Gilliam kommt nun dieser Meilenstein des Science-Fiction Genres in neuer Aufmachung mit zwei verschiedenen Cover Artworks auf den Markt.

Eine verru?ckte Story, monströse Spezialeffekte, Witz und Phantasie vereinen sich in Terry Gilliams (?Das Leben des Brian?) böser Satire, die nur einen Ausweg offen lässt: Selbstmord und zwar durch Totlachen. Grandios ist auch die Starbesetzung: Neben Robert De Niro sind Jonathan Pryce, Michael Palin und Bob Hoskins zu sehen.

Zum Plot:

Sam Lowry (Jonathan Pryce) ist ein kleiner Beamter in einem totalitären Staat. Anstatt einen Regime-Gegner (Robert De Niro) aufzuspu?ren, hängt er jedoch lieber seinen phantastischen Tagträumen nach, in denen er als einsamer Held gegen Ungeheuer kämpft. Eines Tages sorgt ein zerquetschter Käfer auf der Fahndungsliste dafu?r, dass ein Unschuldiger von den Sicherheitskräften liquidiert wird. Als Sam den Irrtum entdeckt, beginnt er, seine Träume auszuleben und gerät ebenfalls auf die Abschussliste…

Für Anfragen zu Rezensionsexemplaren und weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: Kerstin Bass (k.bass@filmconfect.de)

Die FilmConfect Home Entertainment GmbH ist ein Independent DVD-Anbieter mit Sitz in Potsdam-Babelsberg. Sie erwirbt Lizenzen internationaler Filmproduktionen und vertreibt diese auf DVD & Blu-ray Disc in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Die Basis des Programms setzt sich aus der Übernahme der DVD-Lizenzen der ehemaligen Galileo Medien AG (Europäisches Kino, bekannte Filmklassiker u.a.) zusammen und wird seit Herbst 2009 durch Neuerscheinungen des jungen Labels ergänzt. Erfahrene Vertriebspartner an der Seite der FilmConfect Home Entertainment GmbH sind: m(puls intainment, Roughtrade Distribution und die Videophon AG.