Bayernpartei: „Geist von Murnau“ ist schwindsüchtig

Nach ihrem Klausurtreffen beschworen die

Fraktionsspitzen der großen Koalition ihren Willen zur Zusammenarbeit

und lobten die gute Atmosphäre, in der das alles stattfand. Sogar vom

„Geist von Murnau“ war die Rede, jetzt werde alles besser. Einem

Realitätstest hält das freilich bislang nicht stand. So wurde

bekannt, dass es Differenzen darüber gibt, ob sogenannte Gefährder –

in „Ausnahmefällen“ – ihre Familien nachholen können sollen. Das

SPD-geführte Justizministerium hätte dies gerne, die Union will

nicht.

Der „Geist von Murnau“ ist offenbar schwindsüchtig, entsprechend

auch der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber: „Der

Geist ist ja offensichtlich bereits wieder auf dem Weg in die

Flasche. Ich halte das aber für kein Unglück. Denn immer, wenn sich

Union und SPD einig waren, immer wenn sie ihre konsensduselige

Grokotopia-Republik beschworen, dann waren das für Bayern keine guten

Nachrichten. Denn die nicht weg zu diskutierenden Unterschiede wurden

gerne vor allem mit mit bayerischem Steuergeld zugekleistert.

Noch ein Satz: Das schöne Murnau hat es meiner Meinung nach nicht

verdient, mit dem Gewürge und Gemurkse der wie Blei über der Republik

liegenden GroKo in einem Atemzug genannt zu werden.“

