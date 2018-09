Brüderle: „Der Altenpflege hilft man nur mit Fakten statt Parolen“ / bpa Arbeitgeberverband zur heutigen Fachtagung von Verdi und den dortigen Aussagen

Zu den heutigen Äußerungen von Verdi anlässlich

einer Fachtagung, es gäbe eine Abwärtsspirale in der Altenpflege auch

bei der Bezahlung, erklärt der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands,

Rainer Brüderle:

„Die Einlassungen zeigen erneut, dass Verdi die Augen vor der

betrieblichen Wirklichkeit verschließt oder sie schlicht und einfach

nicht kennt. Seit mehreren Jahren geht es mit den Löhnen in der

Altenpflege nur bergauf – und zwar überdurchschnittlich. Während

bundesweit das mittlere Einkommen im Jahr 2017 um rund 2,4 Prozent

gestiegen ist, beträgt die Steigerung in der Altenpflege rund 4,7

Prozent. In Sachsen-Anhalt verdiente eine Vollzeitkraft in der

Altenpflege im Jahr 2017 im Mittel 2135 Euro und nicht wie behauptet

unter 2.000 Euro. In Baden-Württemberg sind es übrigens 3.036 Euro.

Wer mit alten Zahlen hantiert und die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis

nimmt, treibt ein schlechtes Spiel. Der Altenpflege hilft man nur mit

Fakten und nicht mit platten und falschen Parolen. Die Fakten kann

Verdi dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit entnehmen.“.

Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungen

und Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,

Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpa

Arbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und große

Betriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- und

arbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.000 Mitgliedern, die

rund 150.000 Mitarbeiter beschäftigen.

