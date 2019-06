Brüderle: „Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag war und ist keine Mehrheitsmeinung!“ / bpa Arbeitgeberverband zum Ergebnis der Konzertierten Aktion Pflege

Zum Ergebnis der Arbeitsgruppe 5

„Entlohnungsbedingungen in der Pflege“ der Konzertierten Aktion

Pflege erklärt der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Rainer

Brüderle:

„Die Anbieter in der Altenpflege sind nicht mehrheitlich für einen

allgemeinverbindlichen flächendeckenden Tarifvertrag. Den Weg wollen

nur noch der noch nicht einmal gegründete Miniarbeitgeberverband

BVAP, dessen wohl einziges tariffähiges Mitglied der

AWO-Arbeitgeberverband sein wird, und die in der Altenpflege äußerst

mitgliederschwache Gewerkschaft Verdi beschreiten. Explizit hat sich

neben den privaten Arbeitgebern das Deutsche Rote Kreuz gegen einen

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag ausgesprochen. Die Vereinigung

kommunaler Arbeitgeber (VKA) ist sogar gänzlich aus der Arbeitsgruppe

ausgetreten. Die Bundesregierung sollte sich gut überlegen, ob sie

für eine Minderheit deshalb das Arbeitnehmerentsendgesetz ändert. Wir

werden diese Bestrebungen weiterhin politisch begleiten. Ganz klar

ist aber auch, dass wir juristische Schritte nicht scheuen werden.

Die Löhne in der Pflege steigen doppelt so stark wie in der

Gesamtwirtschaft. Daher sind staatliche Eingriffe überflüssig, um

Löhne zu regulieren, wie es ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag

vorsieht. Zudem verfügt die Pflege über eine extrem hohe

Regulierungsdichte. Wenn nun auch noch die Löhne von Flensburg bis

Passau staatlich vereinheitlicht werden, stellt sich die Frage, wo

überhaupt noch unternehmerische Handlungsspielräume bleiben. Das ist

eine erhebliche Einschränkung der allgemeinen Vertragsfreiheit und

der unternehmerischen Handlungsfreiheit.

Mittlerweile hat die Bundesregierung wenigstens zugestanden, dass

angesichts eines Anteils von über 70 Prozent der Personalkosten an

den Gesamtkosten, Pflege durch steigende Löhne teurer werden wird.

Woher das Geld für die höheren Löhne kommt, dazu hat die Regierung

bis zum heutigen Tag geschwiegen.“

Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungen

und Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,

Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpa

Arbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und große

Betriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- und

arbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.700 Mitgliedern, die

rund 190.000 Mitarbeiter beschäftigen.

+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel. 0173/7445529

Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell