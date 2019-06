Leben zwischen Hölle und Freiheit – Wahre Geschichte über das Leben eines Iraners in Deutschland

Als Mani gerade einmal drei Jahre alt war, wollte sein depressiver Vater ihn töten, indem er ihm seine Dienstpistole an die Schläfe hielt. Er wollte auch Manis Mutter totschießen, doch die Kugel verfehlte ihr Ziel. Seine Eltern trennten sich nach diesem Vorfall und Mani verbracht seine weiterhin traurige und oft grausame Kindheit in einer streng religiösen Schariaschule. Mani lief oft von zu Hause weg, denn seine strenge Stiefmutter misshandelte ihn. Er war ein schwaches Kind und konnte sich nicht wehren, doch später, als er größer und kräftiger wurde, setzte er sich gegen jede Unterdrückung zur Wehr, und auf dem Gymnasium behandelten ihn alle respektvoll. Mani entschloss sich dazu, nach dem Abitur in Deutschland zu studieren. Es erwarteten ihn in dem fremden Land viele Überraschungen und Herausforderungen.

Die Leser folgen in „Leben zwischen Hölle und Freiheit“ von Massoud Pourbaghai einer Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Sie lernen, wie der Protagonist mit Hilfe seines Ehrgeizes und seiner Tüchtigkeit allen Widrigkeiten widersteht und ausdauernd seine Ziele verfolgt. Für Mani war seine Ausbildung in Deutschland der Beginn eines weiteren Traums: seine berufliche Laufbahn, seine Karriere. Die spannende Geschichte dreht sich rund um ein bewegendes Schicksal und gewährt den Lesern Einblicke in die Seele eines Mannes aus einem anderen Land.

„Leben zwischen Hölle und Freiheit“ von Massoud Pourbaghai ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-6304-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

