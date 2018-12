Buch-Neuerscheinung beleuchtet Verantwortung in 26 Facetten – Bernd Kiesewetter: „Das Beschäftigen mit Ethik ist hochgradig elitär“ (FOTO)

26 Autorinnen und Autoren aus ganz verschiedenen Berufen undBranchen beleuchten die Praxis des Themas Verantwortung. Den Rahmenihrer insgesamt rund 250 Seiten langen Ausführungen bildet ein neuerSammelband, der jetzt im Goldegg Verlag erschienen ist. Der Titel:„Verantwortung tragen: Impulse für Führungs- undZukunftsbewusstsein“. Herausgeber ist einer der führenden CoachesEuropas: Stéphane Etrillard. Er hat die Autoren und derenThemenschwerpunkte handverlesen und zu einem Gesamtwerk gemacht, dasschnell die Chefetagen der deutschen Wirtschaft erreichen dürfte.Denn das Thema Verantwortung ist allgegenwärtig. Wer sich ihr nichtstellt, sie nicht an- und wahrnimmt und mit Fortune in die Praxisimplementiert, wird zukünftig immense Nachteile haben. Zu diesemSchluss kommt auch Bernd Kiesewetter, einer der Autoren desSammelbandes. Er hat dem Thema Verantwortung unlängst ein eigenesBuch gewidmet. Seine „Mission Verantwortung“ hat er in Kurzform auchin den neuen Sammelband eingebracht.

Die Unternehmerin, der Gründer, die Beraterin, der Trainer, der

Coach, die Musikerin, der Fachanwalt, die Angstforscherin, die

Gesundheitsexpertin, der Arzt, der Psychologe, die

Hypnosetherapeutin, der Vortragsredner und Publizist sowie Experten

und Expertinnen für Digitalisierung, Bildung und Persönlichkeit – sie

alle nähern sich dem Thema im neuen Sammelband von ihrem jeweiligen

Fachgebiet aus. Aus dieser Gesamtschau entsteht ein klares, sogar

neues Bild davon, wie Verantwortung gelebt und praktiziert wird, wo

die Menschen sich ihr entziehen oder sich ihr stellen, wo

Verantwortung uns belastet und wie sich die Bereitschaft,

Verantwortung zu tragen, auf das eigene Leben auswirkt.

„Verantwortung beginnt beim einzelnen Menschen selbst – zieht

jedoch große Kreise“, macht Bernd Kiesewetter deutlich. Es reiche

nicht mehr, auf sich selbst zu blicken. Jede Handlung habe Folgen –

für weit mehr Menschen als man glaube. Das sei das Einzigartige an

dem Thema: Verantwortung passiere nicht isoliert für sich allein,

sondern habe Auswirkungen: auf Mitarbeiter, auf die Gesellschaft, auf

Kinder, Patienten, Kunden – und nicht zuletzt auf jeden Einzelnen

selbst. Sein Beitrag im neuen Sammelband beleuchtet vor allem die

Herausforderung, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Sein

Fazit: „Die Reichen müssen vorangehen, denn die Ärmeren können es

nicht.“ Dies gelte sowohl für die Industrienationen mit Blick auf die

Schwellen- und Drittweltlänger als auch für die jeweils wohlhabenden

Teile der Bevölkerung in Bezug auf Geringverdiener. „Ethik“, so

Kiesewetter, „ist eine hochgradig elitäre Debatte, die von oben

geführt wird und werden muss.“

Unverantwortliches Handeln habe immer einen Preis. Diesen zahlen

am Ende wir alle – durch Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung,

soziale Unruhen oder Flucht von Millionen Menschen. Dies zu erkennen

sei Teil unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung.

Agierten die sogenannten Eliten nicht, werde der Planet bald

unbewohnbar, zumindest aber kein lebenswerter Ort mehr sein. Sein

Beitrag zum Sammelband ist ein Manifest, ein Plädoyer an Unternehmer,

umzudenken. Dabei erhebt Bernd Kiesewetter keine Vorwürfe. Im

Gegenteil, er wirbt für mehr Kapitalismus, den er als treibende Kraft

für mehr Verantwortung sieht. „Ethisches Wirtschaften muss aus

eigenem Antrieb erfolgen und ist schwer mit dem erhobenen Zeigefinger

vermittelbar. Ökonomie, Ökologie und Humanismus sind vereinbar. Die

Basis dafür ist ethisches Handeln und die Übernahme einer neuen,

globaleren Form von Verantwortung.“

Für Bernd Kiesewetter ist dies bereits sein drittes Buchprojekt.

Regelmäßig beleuchtet er in seinem Podcast Fragen von Verantwortung,

bloggt, publiziert und kommentiert. Seine Veröffentlichungen gelten

als richtungsweisend, seit einigen Wochen rangiert sein Podcast

„Mission Verantwortung“ unter den Top 5 in den Rubriken Karriere und

Wirtschaft. Das Thema Verantwortung habe Konjunktur, erklärt

Kiesewetter. Immer mehr Menschen vom Unternehmer bis zum Konsumenten

realisieren, dass Verantwortung jeden angehe und man sich ihr nicht

entziehen könne, auch wenn sie unbequem ist.

Weitere Informationen über den Unternehmer und Autor Bernd

Kiesewetter gibt es unter www.berndkiesewetter.com.

Hintergrund zum Buch

Stéphane Etrillard (Hrsg.)

Verantwortung tragen: Impulse für Führungs- und

Zukunftsbewusstsein

256 Seiten, gebunden

Goldegg Verlag EUR 24,90

ISBN 978-3990601174

erscheint am 23.12.2018

26 Autorinnen und Autoren haben neben dem Herausgeber Stéphane

Etrillard an diesem richtungweisenden Sammelband zum Thema

Verantwortung mitgewirkt: Dana Arzani, Dr. Anke Elisabeth Ballmann,

Sabine Beley, Christina Boos, Stéphane Etrillard, Simon Gorski, Jens

Hake, Sandra Happel, Anita Haviv-Horiner, Bernd Kiesewetter, Richard

Kirchmair, Michael Kleina, Ulrike Krammer, Thomas F. Moser, Burak

Özgelen, Janine Katharina Pötsch, Monica Rehm, Ulrike Reiche, Ina

Reisel, Denise Ritter, Béatrice Schafer, Kristin Scheerhorn, Hermann

Scherer, Richard C. Schneider, Barbara Tretter, Nicole Weber und

Patricia Zurfluh.

Hintergrund Bernd Kiesewetter: Mission Verantwortung

Bernd Kiesewetter ist Vortragsredner, Mentor und Autor sowie

Unternehmer aus Leidenschaft. Er ist an mehreren Unternehmen

verschiedener Branchen beteiligt und gibt deswegen ausschließlich

fundiertes Praxiswissen weiter. Seine Mission: Verantwortung. Seit

mehr als 30 Jahren kennt er extreme Höhen, aber auch tiefe Krisen,

wie sie den meisten Menschen in der Regel hoffentlich erspart

bleiben. Seine persönliche Geschichte ist bewegend und inspirierend,

lebendig und lehrreich und geprägt von einer persönlichen

Entwicklung, die es ihm erlaubt, auch anderen eine völlig neue Sicht

zu vermitteln – eine neue Sicht, die das Leben zum positiven

verändern kann. Der Schlüssel: Verantwortung übernehmen für sich

selbst und für andere, für das eigene Business und die Gesellschaft.

Bernd Kiesewetter ist für seine offene, fordernde, direkte und

teilweise konfrontative Art Ergebnisse zu erzielen geschätzt. Er

steht heute mehr denn je für absolute Klarheit und setzt den Fokus

ausschließlich auf werthaltige und dauerhafte Erfolge. Seine Klienten

sind Spitzensportler, Unternehmer, Manager und Menschen, die an ihrer

eigenen Verbesserung hart arbeiten wollen, die ein Ziel verfolgen und

die selbst bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Bernd Kiesewetter lebt seine Botschaft und gibt Menschen im Rahmen

öffentlicher Veranstaltungen und seines Online-Mentoring-Programms

die Chance zu Wachstum, Entwicklung und persönlichen Durchbrüchen. Er

begleitet in seinem 1:1-Mentoring-Programm einige wenige Klienten aus

Sport und Wirtschaft persönlich zur absoluten Spitze. Zahlreiche

namhafte Unternehmen und Konzerne nutzen ihn als Vortragsredner und

Keynote-Speaker nicht nur zur Motivation, sondern auch zur

nachhaltigen Verbesserung der Vertriebsaktivitäten, der

Kundenbeziehungen und der kaufmännischen Ergebnisse.

In seiner gleichermaßen direkten wie intelligent humorvollen Art

präsentiert Bernd Kiesewetter wertvolle Inhalte und Informationen für

jeden Teilnehmer und verleitet, die gewonnenen Impulse auch sofort im

eigenen Alltag umzusetzen.

Bernd Kiesewetter setzt Maßstäbe im Coaching. Für sein Wirken und

sein Engagement wurde er als einer der ersten Spezialisten in die

Chefsache-Qualitäts- und Expertengemeinschaft Best99 Premium Experts

aufgenommen. Zudem ist er gefragter Ansprechpartner der Medien und

Mitglied mehrerer Fachorganisationen aus den Bereichen Coaching,

Mentoring, Business und Unternehmertum.

Weitere Informationen unter www.berndkiesewetter.com.

