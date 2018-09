Bundesrat fordert Refinanzierung der Mietkosten für alle Pflegeschulen / bpa fordert schnelle Regelung, um Ausbildungskapazitäten nicht zu gefährden

Der Bundesrat hat heute eine bundeseinheitliche

Refinanzierung der Miet- und Investitionskosten für alle

Pflegeschulen gefordert. Hintergrund ist das ab dem Jahr 2020

geltende Pflegeberufegesetz, das eine Refinanzierung der

Investitionskosten, zu denen auch die Miete zählt, über den

Ausbildungsfonds ausschließt. Während Krankenpflegeschulen ihre

Mietkosten über das Krankenhausfinanzierungsgesetz refinanzieren

können, fehlt eine entsprechende Möglichkeit für die

Altenpflegeschulen ab dem Jahr 2020. Der Bundesverband privater

Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) unterstützt die Forderung des

Bundesrates: „Die Pflegeschulen brauchen schnell Rechtssicherheit,

wie sie ihre Mieten ab 2020 refinanzieren können. Ansonsten werden

Ausbildungskapazitäten gefährdet. Zu Recht weist der Bundesrat darauf

hin, dass die deutliche Schlechterstellung der Altenpflegeschulen

dazu führen kann, dass diese schließen müssen. Das darf nicht

passieren. Wir brauchen jeden Schulplatz und jeden Auszubildenden.

Dafür sind Bund und Länder in der Verantwortung“, so Bernd Tews,

Geschäftsführer des bpa.

Der Bundesrat hat heute über die

Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung abgestimmt. Zwei

Anträge sahen vor, die Mietkosten für die Pflegeschulen aus dem

Ausbildungsfonds zu finanzieren. Diese Anträge fanden keine Mehrheit,

weil sie nach Auffassung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)

im Widerspruch zum Pflegeberufegesetzgesetz stehen. Hätte der

Bundesrat die Anträge angenommen, hätte das BMG die

Finanzierungsverordnung nicht verkündet. Das sollte offensichtlich

vermieden werden, weswegen der Bundesrat seine Forderung zu den

Mietkosten der Pflegeschulen nur in Form einer Entschließung gefasst

hat.

„Wir bedauern, dass es 15 Monate vor Inkrafttreten des Gesetzes

immer noch solche Rechtsunsicherheiten für die Pflegeschulen gibt.

Bund und Länder schieben sich die Verantwortung für die Übernahme der

Mietkosten hin und her. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen

umgehend eine gesetzliche Lösung. Die Kompetenzstreitigkeiten dürfen

nicht auf dem Rücken der Pflegeschulen ausgetragen werden. Wir

brauchen nicht nur Lippenbekenntnisse für die Verbesserung der

Pflegeausbildung, sondern die Übernahme der Investitionskosten für

die Schulen, so wie es für jede Berufsschule selbstverständlich ist.

Keinesfalls dürfen diese Kosten auch noch den Pflegebedürftigen

aufgebürdet werden. Dazu müssen sich Bund und Länder bekennen“, so

Bernd Tews. Der Bundesrat hat heute außerdem der

Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung unverändert

zugestimmt.

