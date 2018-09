Dr. Rainer Podeswa MdL: 60 Prozent der Moscheen sind salafistisch oder verfassungsfeindlich

Am 21. August 2018 berichteten die „Stuttgarter

Nachrichten“, dass die drei Verbände mit der größten Zahl an Moscheen

vom Verfassungsschutz als extremistisch oder – wie DITIB – als

potentieller Spionagearm der türkischen Regierung eingestuft werden

und zusammen mit „etwa 20 salafistisch beeinflussten Moscheen oder

Vereinen“ knapp 60 Prozent der Moscheen im Land ausmachen. Auf diesen

unhaltbaren Zustand macht Dr. Rainer Podeswa MdL, stellvertretender

Vorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg,

aufmerksam.

Moscheen in Baden-Württemberg: von 318 im Jahr 2005 zu 505 in

diesem Jahr

Diese Angaben basierten auf einer Erhebung zur Anzahl der Moscheen

und islamischer Gebetshäuser der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Laut

ihren Erhebungen stieg die Zahl der Moscheen in Baden-Württemberg von

318 im Jahr 2005 auf 505 im Jahr 2018 an. Dr. Rainer Podeswa wollte

daher von der Landesregierung wissen, ob sie diese Zahlen bestätigen

oder widerlegen kann und stellte die Frage: „Müssen wir davon

ausgehen, dass 60 Prozent der Moscheen im Land gegen uns arbeiten?“

Minister Ahnungslos: Thomas Strobl (CDU)

Laut der Antwort in Drucksache 16/4685 sieht der Innenminister

Thomas Strobl (CDU) keine Grundlage und rechtliche Möglichkeit für

eine Erfassung der Anzahl der Moscheen durch die Regierung oder das

Land. Die erfasste Anzahl kann er daher nicht prüfen. „Da die Diözese

jedoch jede einzelne Moschee benennt, kann die wirkliche Zahl nur

höher sein und nicht niedriger“, erwidert der

AfD-Landtagsabgeordnete. Die Regierung bestätigte allerdings, dass

das Landesamt für Verfassungsschutz die Organisationen „Mill Görüs“

mit etwa 64 Gebetshäusern und die „Grauen Wölfe“ (ADÜTDF) mit etwa 50

Gebetshäusern in Baden-Württemberg beobachtet. Zu den etwa 163

DITIB-Moscheen kann der Innenminister nichts sagen, da DITIB derzeit

nicht beobachtet wird. Dr. Rainer Podeswa verweist allerdings auf

eine andere AfD-Anfrage (16/2903). Darin schreibt ebenfalls das

Innenministerium, dass dem Verfassungsschutz „zahlreiche Moscheen und

Vereine mit Verbindungen zu türkischen Nationalisten der

libanesischen und türkischen Hisbollah, der Muslimbruderschaft oder

sonstigen ausländischen extremistischen Vereinigungen bekannt“ sind.

Eine genauere Benennung sei ihm aber nicht möglich, weil „türkischer

Nationalismus“ kein Beobachtungsobjekt ist. Dazu der stellvertretende

AfD-Fraktionsvorsitzende: „Man muss also davon ausgehen, dass noch

deutlich mehr als 60 Prozent der Moscheen eine Gefahr darstellen, da

die vom Innenministerium selbst genannten weiteren Beispiele

berücksichtigt werden müssen.“ Auch bestätigte die Regierung in

dieser Anfrage erneut, dass DITIB-Projekte Steuergelder vom

Bundesland erhalten. So sollen die DITIB-Jugendverbände damit

beispielsweise ihre ehrenamtlichen Strukturen stärken.

Wieso wird DITIB nicht beobachtet?

DITIB mag aktuell kein Beobachtungsobjekt sein, kann aber durchaus

als verfassungsfeindlich angesehen werden. Nicht umsonst haben andere

Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen deren Imame vom

Verfassungsschutz überprüfen lassen, beispielsweise nachdem die

Religionsbehörde „Diyanet“ einen Comic verteilen ließ, in dem der

Märtyrer-Tod verherrlicht wird. DITIB leugnet zudem den Völkermord an

den Armeniern und fällt immer wieder dadurch auf, dass in ihren

Moscheen Kinder im Vorschulalter in Soldatenuniformen Krieg spielen.

Dazu singen sie „Mein Märtyrer, schlaf ruhig!“. Auch eine Moschee im

Landkreis von Dr. Rainer Podeswa fiel bereits durch Kriegsspiele auf.

„Und das sind nur die wenigen Fälle, die an die Öffentlichkeit

kommen“, meint Dr. Podeswa besorgt. „Zudem ist bereits seit 1994

bekannt, dass DITIB mit dem türkischen Geheimdienst zusammenarbeitet.

Die Behörde für Religionsangelegenheiten beim türkischen

Ministerpräsidenten in Ankara erklärte auch selbst, sie habe 2016

rund 970 Imame nach Deutschland entsandt, die regulär je fünf Jahre

in der Bundesrepublik blieben. Diese Behörde verfügte im gleichen

Jahr über ein Budget von rund 1,8 Milliarden Euro. Davon baut und

unterhält sie Moscheen und hat 120.000 Mitarbeiter“, gibt er weiter

zu bedenken. „Aufgrund der Fakten muss man davon ausgehen, dass in

den meisten DITIB-Moscheen ebenfalls nicht im Sinne unserer

Verfassung gepredigt wird. Kriegsspiele in Gebetshäusern und

Märtyrer-Verehrung entsprechen nicht unseren Werten. Ein großer Teil

der DITIB-Moscheen in Deutschland trägt zudem den Namen des

Konstantinopel-Eroberers –Fatih–. Vermutlich haben die Moscheen

diesen Namen nicht ohne Grund gewählt“, analysiert der

AfD-Abgeordnete.

Steuergelder für islamische Märtyrer?

Weil das offenbar nicht genug ist, hat das deutsche

Bundesinnenministerium alleine 2017 noch 1,47 Millionen Euro an die

DITIB gezahlt. 2016 waren es sogar 3,27 Millionen Euro. Natürlich war

DITIB nicht exklusiv. Beispielsweise der „Zentralrat der Muslime“,

insbesondere durch seinen ständig Forderungen stellenden Vorsitzenden

Aiman Mazyek bekannt, bekam 2017 ebenfalls über eine Million Euro.

Ebenso darf nicht vergessen werden, dass DITIB – direkt der

staatlichen türkischen Religionsbehörde von Erdogan unterstellt –

über die Besetzung von Lehrstühlen in Baden-Württemberg

mitentscheidet. „Sie ist beispielsweise im Beirat an der Universität

Tübingen so stark vertreten, dass gegen ihren Willen kein Lehrstuhl

besetzt werden kann. Damit kann DITIB komplett über die vermittelten

Islam-Inhalte bestimmen“, erinnert Dr. Rainer Podeswa. Er kritisiert

weiter: „Die grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will

trotzdem weiter mit DITIB arbeiten.“

