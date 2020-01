BVR zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung: Mehr Anstrengungen zur Fachkräftesicherung nötig

Anlässlich der Veröffentlichung des Jahreswirtschaftsberichts der

Bundesregierung fordert der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR) von der Politik mehr Anstrengungen zur Aktivierung

inländischer Arbeitskräftereserven, um der Fachkräfteknappheit entgegenzuwirken.

Die demografische Alterung gewinne zunehmend an Fahrt. Die Erwerbsbevölkerung,

also Menschen im Alter von 20 bis 67 Jahren, werde in diesem Jahrzehnt um drei

Millionen Personen zurückgehen und die Fachkräfteknappheit verstärken, so der

BVR in seinem aktuellen Konjunkturbericht. “Das Anfang März in Kraft tretende

Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Erleichterung der

qualifizierten Zuwanderung. Doch sind auch Initiativen zur besseren Nutzung

inländischer Angebotspotenziale erforderlich”, erklärt BVR-Vorstandsmitglied Dr.

Andreas Martin. Hierzu zählten eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

Entlastungen bei Steuern und Sozialabgaben sowie stärkere Arbeitsanreize bei

Geringverdienern. So sollten bei Hartz-IV-Aufstockern die Zuverdienstgrenzen

erhöht werden, um stärkere Arbeitsanreize zu setzen.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz setze einen wichtigen Impuls zur Gewinnung

ausländischer Fachkräfte aus Staaten außerhalb der Europäischen Union. Hierzu

trage das Wegfallen der Vorrangprüfung für qualifizierte Zuwanderer bei, so dass

nicht mehr festgestellt werden muss, ob alternativ auch ein inländischer oder

europäischer Bewerber zur Verfügung steht. Auch entfalle sinnvollerweise bei der

Zuwanderung die Begrenzung auf Mangelberufe. “Um Deutschland für qualifizierte

Zuwanderer attraktiv zu machen, muss nun die Umsetzung unbürokratisch und

mittelstandsfreundlich erfolgen. Entscheidend ist eine deutliche Vereinfachung

und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, beispielsweise sollte der

Datenaustausch zwischen den Behörden möglichst digital erfolgen”, erläutert

Martin. Eine große Hürde bei der Beschäftigung qualifizierter Zugewanderter sei

zudem die Anerkennung von Berufsabschlüssen (Gleichwertigkeitsnachweis) aufgrund

der Besonderheiten des dualen Berufsausbildungssystems in Deutschland. Das

Anerkennungsverfahren müsse zügig, effizient und transparent erfolgen und dürfe

die Bedürfnisse der Unternehmen nicht aus dem Blick verlieren.

Die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung mit einem Anstieg des

preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent im Jahr 2020 bezeichnet

der BVR als optimistisch. Der BVR hält seine Prognose von 0,8 Prozent aufrecht.

Der neue Konjunkturbericht des BVR ist im Internet unter www.bvr.de,

Publikationen, Volkswirtschaft abrufbar.

Pressekontakt:

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Telefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40550/4505816

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken

Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell