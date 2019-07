Digitalisierung: Banken und Versicherer rechnen mit den meisten Jobeinbußen

67 Prozent der Entscheider in

Finanzdienstleistungsunternehmen schätzen, dass durch die

Digitalisierung die Zahl der Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen

langfristig sinken wird. Damit sind die Sorgen vor einem

Netto-Jobabbau bei Banken und Versicherern deutlich größer als in

anderen Branchen. In der verarbeitenden Industrie erwartet nur jeder

vierte Entscheider unter dem Strich einen Wegfall von Arbeitsplätzen,

bei Energieversorgern sowie in Behörden ist es jeder dritte. Das

ergeben drei Branchen- und Digitalisierungsstudien von Sopra Steria

Consulting.

Der Finanzsektor ist stärker als andere Branchen von einer

Automatisierungswelle durch neue Technologien wie Robotic Process

Automation, Blockchain, Data Analytics und Künstliche Intelligenz

betroffen. Für fast jeden zweiten Bankmanager (48 Prozent) ist die

IT-gestützte Automatisierung die Kostensenkungsmaßnahme Nummer eins,

um Einnahmeneinbrüche durch Niedrigzins und Regulierung aufzufangen.

Dazu kommt der Druck der Kunden. Nach Ansicht von zwei Dritteln der

Entscheider von Versicherern wird die Nachfrage nach

vollautomatisierten, digitalen Beratungsangeboten steigen. 60 Prozent

wollen das Direktgeschäft über Online-Kanäle im Massengeschäft

ausweiten. Versicherer Ergo plant beispielsweise perspektivisch,

verstärkt Policen über Sprachassistenten zu verkaufen.

„Es besteht ein riesiger Automatisierungsbedarf. Bei

Kontoeröffnungen oder der Regulierung von Standart-Blechschäden

übernehmen nach dem Ausfüllen des Online-Formulars durch den Kunden

meist Sachbearbeiter manuelle Prozessschritte“, sagt Simon Oberle,

Leiter Future Management Consulting bei Sopra Steria NEXT. Andere

Branchen wie die Industrie sind bereits stärker automatisiert. In

Fabrikhallen gibt es längst Fertigungsprozesse, die komplett von

Montage- oder Schweißrobotern übernommen werden. 63 Prozent der

Manager im verarbeitenden Gewerbe stellen sich zwar auf veränderte

Aufgaben ein, rechnen jedoch im Zuge des Umbaus in Richtung Industrie

4.0 nicht mit weniger Beschäftigten insgesamt.

Jobprofile werden sich drastisch ändern

In der Finanzbranche ist die Mehrheit skeptischer: Das enorme

Automatisierungspotenzial im Finanzsektor geht stark zu Lasten der

Bankberater, Versicherungsvermittler sowie der Mitarbeiter im

Backoffice. Im Privatkundengeschäft lohnt sich die persönliche

Anlageberatung erst ab einer gewissen Summe, die Zahlen der bei den

Handelskammern eingetragenen Versicherungsvermittler sind rückläufig.

Die gut geschulten Spezialisten weichen auf das beratungsintensive

Geschäft wie Private Banking und Betriebsversicherungen aus.

Insgesamt herrscht die Sorge, dass unter dem Strich mehr Tätigkeiten

wegfallen als neue hinzukommen werden. Jobabbau-Programme der

Konzerne, teilweise im vierstelligen Bereich, fördern die Bedenken.

Dagegen steigt der Bedarf an neuen Fachkräften im Finanzsektor an

anderen Stellen signifikant, vor allem für IT-Jobs. Banken und

Versicherer investieren in den kommenden Jahren Milliardenbeträge in

den digitalen Umbau und gründen dafür Digitallabore und eigene

Softwarefirmen. In denen entwickeln hunderte Mitarbeiter nicht nur

Apps für Schadensmeldungen und die automatisierte Kreditvergabe. Sie

arbeiten zudem an datengetriebenen Vertriebsansätzen für mehr

Wachstum. Jeder zweite Finanzdienstleister hat in Teilbereichen

bereits digitale Geschäftsmodelle entwickelt, unter anderem als

Plattform, an der andere Unternehmen gegen Gebühr andocken können.

Masterpläne für personellen Umbau fehlen

Für jedes zweite Kreditinstitut ist die Mitarbeitergewinnung und

-qualifizierung für die Bankarbeit der Zukunft eine große

Herausforderung. „Die langfristigen Auswirkungen auf den

Mitarbeiterbestand durch die Automatisierung und den Einsatz

Künstlicher Intelligenz werden häufig noch deutlich unterschätzt.

Vielfach fehlen Masterpläne für eine geordnete Übergangsphase. Die

Jobprofile für Bankangestellte müssen angepasst werden. Deutlich mehr

Mitarbeiter müssen künftig gestalten und nicht nur ausführen“, sagt

Simon Oberle: Er rät Unternehmen, frühzeitig in Kompetenzbildung und

Talentmanagement zu investieren. „Das Banking der Zukunft erfordert

es, auf permanente Veränderungen reagieren zu können. Kreative,

konzeptionelle und analytische Fähigkeiten rücken in den

Vordergrund“, so Oberle.

Über die Studien:

Die Potenzialanalyse „Transformation erfolgreich managen“ von

Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut basiert auf einer

Online-Befragung in den Bereichen Banken, Versicherungen, Energie-

und Wasserversorgung, Telekommunikation und Medien, öffentliche

Verwaltung, Automotive sowie sonstiges verarbeitendes Gewerbe. Im

Februar 2019 wurden 354 Entscheider, Manager und Fachkräfte zum

Status der digitalen Transformation, zu den Hürden sowie zu den

durchgeführten Maßnahmen befragt.

http://bit.ly/Studie_Transformation_Managen

Die Ergebnisse der Studie Branchenkompass Insurance 2019 wurden in

zwei Schritten erhoben. Sopra Steria Consulting und das

F.A.Z.-Institut haben Versicherungsführungskräfte in einem Think Tank

zusammengebracht und mit ihnen über die Themen diskutiert, die die

Branche bewegen. Kundenzentrierung, Vertrieb und Angebotsmanagement

mithilfe Künstlicher Intelligenz sowie Cloud Computing standen im

Fokus. Im März und April 2019 wurden darüber hinaus 100

Führungskräfte aus Versicherungen zu den Branchentrends,

Herausforderungen und Strategien befragt. Die Online-Befragung wurde

mit Führungskräften von Versicherern unterschiedlicher Sparten und

Größen durchgeführt. http://bit.ly/Studie_BKInsurance2019

Für die Studie Branchenkompass Banking 2018 führte das

Marktforschungsinstitut Research Now im Auftrag von Sopra Steria

Consulting und dem F.A.Z.-Institut im Frühjahr 2018 eine Befragung

von 109 Fach- und Führungskräften von Banken mit Bilanzsummen über

500 Millionen Euro durch. Als Befragungsmethode wurde CAWI (Computer

Assisted Web Interviewing) eingesetzt. Teil der Studienergebnisse

sind zudem vier vertiefende Interviews mit Entscheidern aus Banken

und Sparkassen, dazugehörigen IT-Unternehmen sowie mit Stefan

Lamprecht, Mitglied der Geschäftsleitung von Sopra Steria Consulting,

über Einschätzungen und Standpunkte zur Lage und Zukunft der

Bankenbranche. http://bit.ly/studie_bkbanking2018

