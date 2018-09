BWTrend: Mehrheit wünscht sich dritte Amtszeit von Kretschmann / große Zufriedenheit mit der Landesregierung / AfD legt zu / SPD auf Rekordtief

Umfrage im Auftrag von Südwestrundfunk (SWR) und

Stuttgarter Zeitung

Stuttgart. Eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit von

Ministerpräsident Winfried Kretschmann würden fast zwei Drittel (63

Prozent) aller Baden-Württemberger begrüßen. Mit Ausnahme der AfD

befürworten Anhänger aller Parteien eine erneute Kandidatur des

grünen Ministerpräsidenten. Das ist das Ergebnis des aktuellen

BWTrends von infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR)

und der Stuttgarter Zeitung. 1.003 Wahlberechtigte in

Baden-Württemberg hat das Berliner Meinungsforschungsinstitut für die

repräsentative Umfrage in der Zeit vom 5. bis 10. September 2018

telefonisch befragt.

Wenn die Baden-Württemberger den Ministerpräsidenten direkt wählen

könnten, würden sich demnach 67 Prozent für Winfried Kretschmann

(Grüne) und 14 Prozent für den CDU-Landesvorsitzenden und

Innenminister Thomas Strobl entscheiden.

AfD erholt sich / SPD auf Rekordtief

Zur Halbzeit der Legislaturperiode liegen die Grünen wieder knapp

vor der CDU: Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, würden sie, wie

bei der letzten Umfrage im Januar, 29 Prozent erreichen, während die

CDU einen Punkt abgeben müsste und bei 28 Prozent läge. Die SPD käme

nur noch auf 11 Prozent (minus 1), ein Rekordtief im BWTrend. Sie

läge damit hinter der AfD, die auf 15 Prozent käme (plus 3). FDP

(minus 1) und Linke (plus 1) könnten jeweils mit 7 Prozent rechnen.

Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 3 Prozent.

Unverändert hohe Zufriedenheit mit der Landesregierung Ähnlich wie

im Januar sind 6 von 10 Bürgern sehr zufrieden beziehungsweise

zufrieden (60 Prozent, minus 1) mit der Arbeit der Landesregierung.

Ein gutes Drittel (38 Prozent, plus 1) weniger oder gar nicht. Damit

steht das baden-württembergische Kabinett nach der Hälfte seiner

Amtszeit in der Beliebtheitsskala bundesweit an zweiter Stelle hinter

der schwarz-gelb-grünen Regierung in Schleswig-Holstein. Betrachtet

man die Regierungsparteien getrennt, schneiden die Grünen deutlich

besser ab als ihr Koalitionspartner. Mit ihrer Regierungsarbeit sind

56 Prozent der Befragten zufrieden (minus 1), 41 Prozent unzufrieden.

Mit der Leistung der CDU sind 38 Prozent zufrieden (minus 2), 58

Prozent weniger oder gar nicht zufrieden.

Geteiltes Echo zu Fahrverboten in Stuttgart Ab Anfang 2019 gilt in

Stuttgart ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge. Für die Hälfte

der Baden-Württemberger (50 Prozent) geht ein solches Verbot in die

falsche Richtung, für 46 Prozent in die richtige. Die Anhänger von

Grünen und Linken (60 Prozent) und SPD (51 Prozent) sprechen sich

mehrheitlich für Fahrverbote aus. In den Lagern von CDU (54 Prozent),

FDP (57 Prozent) und AfD (76 Prozent) überwiegt die Ablehnung. Bei

den Befragten aus Stuttgart selbst überwiegt, anders als landesweit,

die Zustimmung mit 55 Prozent (gegenüber 43 Prozent Ablehnung).

Die Ergebnisse des BWTrends sind am heutigen Mittwoch, 12.

September 2018, unter anderem Thema in allen Nachrichtensendungen des

SWR. Alle Ergebnisse, interaktive, detaillierte Grafiken sowie

Informationen zu Methoden und Fehlertoleranzen der Umfrage online

unter SWR.de/bwtrend.

Zitate nur gegen Quellenangabe „BWTrend von Infratest dimap im

Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung“ frei.

Fragen zum Inhalt: Clemens Bratzler, Telefon 0711 929 14312,

clemens.bratzler@SWR.de

Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063,

katja.matschinski@SWR.de

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell