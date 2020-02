Caritas: Minen müssen weltweit geächtet bleiben (FOTO)

Caritas international bildet Ex-FARC-KämpferInnen zuMinenräumern aus und kritisiert die Entscheidung der USA

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, kritisiert

auf das Schärfste die Entscheidung der USA, Landminen künftig wieder einsetzen

zu wollen. “Es ist das absolut falsche Signal und ihre Begründung, Minen würden

Leben schützen, fadenscheinig”, kritisiert Caritas Präsident, Peter Neher, die

Entscheidung der amerikanischen Regierung. “Landminen sind heimtückische Waffen,

die das Leben und die Gesundheit der Menschen auf perfide Art und Weise

bedrohen. Besonders häufig sind Zivilisten die Opfer, vor allem Kinder.”

Laut Landminen-Monitor verunglückten 2018 weltweit fast 7.000 Menschen (6.897)

durch Sprengfallen. Die Mehrzahl waren Zivilisten (71 Prozent), über die Hälfte

Kinder (54 Prozent). Wenn die Opfer nicht getötet werden, so werden sie in der

Regel doch schwer verstümmelt: verlieren Gliedmaßen, erblinden oder werden

komplett taub. Sehr häufig ereignen sich diese Unfälle Jahre nach den

ursächlichen Konflikten, weil die Sprengkörper immer noch in den Böden versteckt

sind.

Allein in Kolumbien verunglückten seit 1990 – laut offiziellen Regierungsangaben

– fast 12.000 Menschen. Nur in Afghanistan ereigneten sich durch Landminen mehr

Zwischenfälle. “Es ist nicht nur für die Opfer ein Tragödie, auch für die

Angehörigen und Freunde”, sagt Peter Neher. Die im Boden tickenden Zeitbomben

verhindern die Rückkehr durch die im Konflikt vertriebenen Menschen und

blockieren die Entwicklung ganzer Regionen, weil beispielsweise die Bauern aus

Angst vor den Minen ihre Felder nicht bestellen.

Caritas international arbeitet gemeinsam mit der Caritas Kolumbien seit 2007

daran, die Gefahren durch Landminen und deren Folgen für die Verletzten zu

mindern. “Die Opfer sind ihr Leben lang gezeichnet. Sie und ihre Angehörigen

unterstützt die Caritas, damit sie im Leben wieder zurechtkommen”, so der

Caritas Präsident. “Diese heimtückischen Waffen dürfen nicht wieder zum Mittel

von Auseinan-dersetzungen werden.” In einem besonderen Projekt, das nicht nur

Minenunfälle künftig vermeiden helfen soll, sondern auch der praktischen

Friedensarbeit dient, werden Ex-KämpferInnen der FARC in Kolumbien zu

“Minenräumern” ausgebildet. “Diese Menschen haben verstanden, dass diese Waffen

aus der Welt geschafft werden müssen, dabei wollen sie aktiv mithelfen.”

Bereits seit dem Jahr 2007 kämpft Caritas international gegen die von Landminen

ausgehenden Gefahren. Mit diesen Vorhaben in 26 Gemeinden in den Departements

Nariño, Caquetá und Chocó sollen Unfälle durch Landminen, Blindgänger und

Sprengfallen verringert und den Opfern bei ihrer Notversorgung und

Rehabilitation geholfen werden.

Seit dem Ottawa-Abkommen von 1999 sind Landminen international geächtet. 164

Staaten haben diese Vereinbarung akzeptiert, lediglich 32 Staaten – darunter die

Vereinigten Staaten – haben diese Ächtung nicht ratifiziert, hielten sich jedoch

bis-lang daran.

Informationen zum Foto: Jesús Albeiro Urbano mit seiner Mutter Ismailinea Aza,

63 im Departement Nariño/Kolumbien. Der 27 Jährige wollte mit seinem Bruder und

Freunden ein überwuchertes Sportfeld wieder freilegen, als er auf eine Landmine

trat, die ihm beide Beine wegriss.

Weitere Infos: www.caritas-international.de/hilfeweltweit/lateinamerika/kolumbie

n/landminen-aufklaerung

Video-Clip zu Jesús Albeiro Urbano und über das Minenprojekt der Caritas in

Kolumbien: https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/lateinamerika/kolu

mbien/ich-schaffe-das

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser

gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160 nationalen

Mitgliedsverbänden.

