Sieben Jahre Krieg in Syrien: Eine unfassbare menschliche Tragödie Im März 2011 brach der Syrien-Konflikt aus, der nach wie vor mit unerbittlicher Härte geführt wird. Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind unbeschreiblich: Hunderttausende Syrer wurden getötet, 6,1 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht und 5,6 Millionen suchten als Flüchtlinge Schutz und Sicherheit in den Nachbarländern. „Sieben Jahre Krieg haben eine unbeschreibliche […]

Syrienkrieg: Nach Evakuierung nimmt SOS-Nothilfezentrum Arbeit wieder auf / Trotz vereinbarter Feuerpause gehen Gefechte in Ost-Ghouta weiter Vor wenigen Tagen musste das SOS-Nothilfezentrum vor den Toren der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghouta evakuiert werden, mittlerweile sind Mitarbeiter und Kinder wieder zurückgekehrt. „Die Gefechte haben trotz angekündigter Feuerpausen nur sporadisch aufgehört“, sagt Mohammad Massoud, Projektleiter des Nothilfezentrums. Das mache es den Helfern unmöglich,zu den Notleidenden in den belagerten Gebieten vorzudringen. „Zum Glück hat sich wenigstens […] Weiterlesen …

Syrien: Caritas Büros in Gefahrenzone Caritas-Mitarbeitende fürchten um ihr Leben. Caritas international fordert einen sicheren Zugang in die umkämpften Gebiete und Ende der Kampfhandlungen. Die Eskalation des Krieges in Syrien gefährdet zunehmend auch die Hilfeleistenden selbst. Wegen des Beschusses von Teilen Damaskus– muss die Caritas Syrien ihre Büros zeitweise schließen. Das Risiko für die Caritas Mitarbeitenden, aber auch für die […] Weiterlesen …

phoenix Runde: Schlachtfeld Syrien – Krieg außer Kontrolle? – Dienstag, 27. Februar 2018, 22.15 Uhr, Wdh. 24.00 Uhr „Es ist höchste Zeit, die Hölle auf Erden dort zu beenden“, sagt UN-Generalsekretär Guterres. Er meint die andauernden Angriffe auf die von syrischen Rebellen kontrollierte Region Ost-Ghouta bei Damaskus. Seit sieben Tagen bombardieren russische und syrische Kampfjets die Region. Die Bevölkerung ist diesen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Zudem fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten. Nach Angaben […] Weiterlesen …

Rehazentrum einer Partnerorganisation von Handicap International in Ost-Ghouta zerstört Die starke Zunahme der Gewalt in ganz Syrien seit Januar 2018 ist eine der schlimmsten in den letzten Jahren des Konflikts – insbesondere in Idlib, Afrin und Ost-Ghouta, allesamt dicht besiedelte Gebiete. Lokales Gesundheitspersonal berichtet Handicap International, dass die Notlage der zivilen Bevölkerung in diesen Gebieten immer größer wird. Es gibt dort keine sicheren Zufluchtsorte […] Weiterlesen …

Hardt: Russisches Verhalten im UN-Sicherheitsrat blanker Zynismus Blockade durch Russland verlängert Leiden der Menschen in Syrien Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zur aktuellen Situation in Syrien ist am Donnerstag erneut am Widerstand Russlands gescheitert. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt: „Russland hat einmal mehr die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen blockiert. Die Bemühungen um eine UN-Resolution zur Beendigung der […] Weiterlesen …

Syrienkrieg: Ost-Ghouta unter Dauerbeschuss, Raketen und Granaten auf Damaskus / Auch Helfer der SOS-Kinderdörfer geraten unter Beschuss Die Lage in Ost-Ghouta am Stadtrand von Damaskus ist verheerend. Die Rebellenhochburg steht unter Dauerbeschuss. Mehr als 200 Menschen kamen bei den jüngsten Angriffen ums Leben, darunter Dutzende Kinder. Aber auch bei Gegenangriffen auf das Zentrum der Hauptstadt Damaskus kam es zu Toten und Verletzten. Die SOS-Kinderdörfer melden jetzt, dass auch Mitarbeiter der Hilfsorganisation vor […] Weiterlesen …

Berichteüber Einsatz chemischer Kampfstoffe in Afrin / medico fordert Untersuchung durch UN-Giftgasexperten Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international fordert eine UN-Untersuchung der Berichte über den Einsatz von Chlorgas im nordsyrischen Afrin durch die Türkei oder mit ihr verbundener Milizen. Laut Dr. Ciwan, Arzt im Krankenhaus von Afrin, mussten am 16.2.2018 sechs Patienten mit Atemnot und Hautreizungen behandelt werden. Die Verletzten stammen aus dem Dorf Erende, das zuvor […] Weiterlesen …

Mit treudeutschem Gruß – Portrait eines deutschen Soldaten „Mach was Gutes draus!“. Mit diesen Worten überließ Tante Luise Caro Clement die Feldpost ihres im Ersten Weltkrieg gefallenen Bruders Friedo Talg. So machte sich die Autorinn auf den Weg zurück zu diesem Toten einer vergangenen Epoche, der als niedersächsischer Schneidersohn in einem bayerischen Infanterieregiment an der Westfront kämpfte, bis er 1917 für Kaiser und […] Weiterlesen …