Caritas: Rückkehr der Rohingya unmöglich – Zwei Jahre nach der Vertreibung aus Myanmar machen 61 Hilfsorganisationen auf anhaltende Diskriminierung aufmerksam

Zwei Jahre nachdem mehr als 740.000 Rohingya vor

ethnischen Säuberungen in Myanmar fliehen mussten, macht Caritas

gemeinsam mit 60 weiteren Hilfsorganisationen auf die fortdauernde

Recht- und Perspektivlosigkeit der muslimischen Minderheit

aufmerksam. In einer gemeinsamen Erklärung der in Bangladesch und

Myanmar tätigen Organisationen heißt es: „Während UN-Organisationen

und über 130 lokale, nationale und internationale NGOs die Regierung

von Bangladesch bei der Bereitstellung lebenserhaltender Hilfe

unterstützt haben, benötigen Flüchtlinge weit mehr als nur eine

Grundversorgung zum Überleben. Sie brauchen Rechte, Sicherheit und

Würde. Viele sehnen sich nach einer Rückkehr, fürchten aber weitere

Gewalt und Verfolgung zu Hause.“

Aktuell versetzen die Geflüchteten Nachrichten in Angst, die von

einer geplanten beschleunigten Rückführung aus Bangladesch nach

Myanmar berichten. In einem ersten Schritt sollen demnach am 22.

August 3500 Rohingya von Bangladesch nach Myanmar gebracht werden.

Die Erklärung der 61 Hilfsorganisationen stellt dazu fest, dass die

Rohingya von den Regierungen Myanmars und Bangladeschs in alle

Diskussionen und Entscheidungen über ihre Zukunft (einschließlich

ihrer sicheren und freiwilligen Rückkehr) umfassend einbezogen werden

müssen.

Allein schon aufgrund der anhaltenden Diskriminierung von

Minderheiten in Myanmar ist eine Rückkehr derzeit ausgeschlossen. So

können sich die Rohingya in Myanmar nicht frei bewegen. Ihr Zugang zu

Bildung und Gesundheitsversorgung ist stark begrenzt. „Um dauerhafte

Lösungen zu erzielen, muss sich die Regierung Myanmars mit den

grundlegenden Fragen der Gleichberechtigung befassen und

sicherstellen, dass alle Menschen in Sicherheit leben können, Zugang

zur Basisversorgung haben und die Möglichkeit bekommen, sich ihren

Lebensunter aus eigener Kraft zu verdienen“, heißt es in der

Erklärung.

Angesichts der Rechte- und Perspektivlosigkeit der Rohingya in

Bangladesch und Myanmar fordert Caritas international, das Hilfswerk

des Deutschen Caritasverbandes, die internationale Gemeinschaft auf,

den politisch-diplomatischen Druck auf die Regierung von Myanmar zu

verstärken, um ein Ende der Diskriminierung von Minderheiten zu

erreichen. Zudem müsse Bangladesch stärker bei der Integration von

Rohingya unterstützt und über Angebote zur Umsiedlung von Rohingya in

Drittstaaten nachgedacht werden.

Der Text der Erklärung im Original findet sich hier:

http://caritas-international.news/rohingya-two-years-on

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.

