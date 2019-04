Carl Orffs „Carmina Burana“ mit den Essener Philharmonikern

Carl Orffs ?Carmina Burana? gehören zu den meistaufgeführten Chorwerken des 20. Jahrhunderts. Die Essener Philharmoniker präsentieren die ?Beurer Lieder?, so etwa die Übersetzung, im 9. Sinfoniekonzert der Saison am Donnerstag/Freitag, 25./26. April 2019, um 20 Uhr in der Philharmonie Essen. Außerdem auf dem Programm stehen Ottorino Respighis ?Vetrate di chiesa?. Zu einem besonderen Ereignis wird das Konzert noch in anderer Hinsicht: Mit dem Collegium Vocale Gent trifft das aktuelle ?Ensemble in Residence? auf den Dirigenten Ivor Bolton und damit den Residenz-Künstler der kommenden Spielzeit an der Philharmonie Essen. Als weiteres Vokalensemble wirkt zudem der Kinderchor des Aalto-Theaters mit. Die Solisten sind Marieke Steenhoek (Sopran), Albrecht Kludszuweit (Tenor) und Heiko Trinsinger (Bariton). Die ?Carmina Burana? basieren auf einer Sammlung lateinischer Texte einer mittelalterlichen Handschrift aus dem Kloster Benediktbeuern. Bei den ?Vetrate di chiesa? (Kirchenfenster) handelt es sich um Darstellungen von Heiligen oder biblischen Geschichten, denen sich Ottorino Respighi in dem gleichnamigen Werk zuwendet.

Ivor Bolton ist Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel, Künstlerischer Leiter des Teatro Real in Madrid, Chefdirigent des Dresdner Festspielorchesters und Ehrendirigent des Mozarteumorchesters Salzburg. In Großbritannien war er musikalischer Leiter der English Touring Opera, Glyndebourne Touring Opera und Chefdirigent des Scottish Chamber Orchestra. Er erfreut sich einer engen Beziehung mit der Bayerischen Staatsoper München, wo er seit 1994 eine Reihe an Neuproduktionen geleitet hat, besonders Werke von Monteverdi, Händel und Mozart. Für seine herausragende Arbeit in München wurde ihm der renommierte Bayerische Theaterpreis verliehen.

