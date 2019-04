Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Libyen und Flüchtlingen

Die Frankfurter Rundschau schreibt zur

Eskalation in Libyen

Tausende Menschen fliehen schon jetzt vor den Kämpfen um die

Hauptstadt Tripolis – und es werden täglich mehr. Das alarmiert

Europas Politiker, die das libysche Drama seit Jahren vor allem unter

einem Gesichtspunkt betrachten: Wie hält man die Menschen davon ab,

sich in die Boote der Schleuser zu setzen, und wie zwingt man sie

zurück in die Hölle der Flüchtlingslager? Nun schlägt also die Stunde

der Appelle an die Kriegsparteien in Libyen, eine friedliche Lösung

zu suchen. Aber so richtig sie sind, so wohlfeil und zynisch sind sie

auch. Denn wieder geht es vor allem darum, eine neue

Flüchtlingsbewegung zu vermeiden. So paradox es klingt: Nun könnte

genau das die Europäer zum Umdenken zwingen. Sie haben es versäumt,

gemeinsam eine gute Perspektive für das Land zu entwickeln. Aber

selbst wenn Libyen am Abgrund steht: Dafür ist es nie zu spät.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell