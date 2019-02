Caroline Schmutte wird neue Aufsichtsratsvorsitzende von Save the Children Deutschland

Caroline Schmutte, Repräsentantin des Wellcome

Trust in Berlin, wird neue Aufsichtsratsvorsitzende von Save the

Children Deutschland. Sie löst zum 1. Juni 2019 Oliver Herrgesell ab,

der sein Amt aus beruflichen Gründen Ende Mai niederlegt. Der

Aufsichtsrat beschloss einstimmig die Berufung Schmuttes, die dem

Gremium seit dem vergangenen Jahr angehört.

Schmutte baut derzeit das Deutschland-Büro des Wellcome Trust auf,

der zweitgrößten philanthropischen Stiftung der Welt. Zuvor war sie

von 2013 bis 2018 Repräsentantin der Bill & Melinda Gates Stiftung in

Deutschland. Schmutte studierte Management, Ökonomie und Öffentliche

Verwaltung an der London School of Economics, am Dartmouth College

und an der Harvard-Universität. Als Beraterin war sie unter anderem

für die Weltbankgruppe und McKinsey tätig und betreute Projekte in

Europa, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten.

„Caroline Schmutte verfügt über eine ausgezeichnete

Berufserfahrung bei internationalen Nichtregierungsorganisationen,

ein großes Netzwerk, substantielle Beratungserfahrung und einen

einnehmenden Charakter“, sagte Herrgesell über seine Nachfolgerin.

„Ihre profunden Fähigkeiten und ihre teamorientierte Persönlichkeit

werden eine Bereicherung für unser Management sein, insbesondere in

dem für unsere Organisation so wichtigen Jahr des 100-jährigen

Jubiläums.“

Herrgesell ist Save the Children bereits seit fast zehn Jahren eng

verbunden. Er gehörte ab Januar 2010 dem Vorstand an und wurde 2012

erstmals in den Aufsichtsrat gewählt, dessen Vorsitz er im Januar

2018 übernahm. Aufgrund der zunehmenden Terminbelastung bei seinem

Unternehmen, dem Medienkonzern Turner, nach dessen Übernahme durch

AT&T, legt er das Amt aus eigenem Entschluss nieder.

Die Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland,

Susanna Krüger, dankte Herrgesell für seine vertrauensvolle und

positive Beratung. „Oliver Herrgesell hat die Ziele von Save the

Children mit großer Überzeugungskraft nach außen getragen und

wichtige Impulse zur Organisationsstruktur und -kultur gesetzt. Wir

freuen uns, dass er für eine weitere Periode als Aufsichtsrat zur

Verfügung steht und über die Entscheidung des Aufsichtsrats, Caroline

Schmutte zur neuen Vorsitzenden des Gremiums zu bestimmen.“

Pressekontakt:

Save the Children Deutschland e.V.

Pressestelle – Susanne Sawadogo

Tel.: +49 (30) 27 59 59 79 – 120

Mail: presse@savethechildren.de

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell