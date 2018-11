CDU-Wirtschaftspolitiker Linnemann:Über UNO-Migrationspakt abstimmen

Der Chef der Mittelstands- und

Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU, Carsten Linnemann, hat sich

in der Diskussion über den UNO-Migrationspakt hinter die Forderung

von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach einer parteiinternen

Debatte gestellt.

Im Inforadio vom rbb sagte Linnemann am Montag: „Er hat Recht und

hat meine Unterstützung.“ Die aktuelle Diskussion erinnere ihn an die

über das Freihandelsabkommen TTIP. Auch da habe es im Vorfeld nicht

genug Transparenz gegeben, deshalb sei das Abkommen gescheitert.

„Auch hier habe ich den Eindruck, bis dato zumindest, dass die

Debatte im Keim erstickt wurde“, so Linnemann. Ebenso wie Spahn wolle

auch er auf dem Parteitag der CDU am 7. und 8. Dezember 2018 nicht

nur über den Migrationspakt debattieren, sondern auch darüber

abstimmen lassen, ob die Bundesregierung diesem Abkommen beitreten

soll.

Nur wenige Tage später, am 10. Dezember soll der Pakt bei der

UNO-Vollversammlung in Marokko beschlossen werden. Er ist rechtlich

nicht bindend und sieht gemeinsame, internationale Standards für den

Umgang mit Flucht und Arbeitsmigration vor.

Linnemann sagte im Inforadio weiter, ihm fehle bei dem Vorhaben

die Ausgewogenheit: „Ich glaube, insgesamt ist das ein Loblied auf

die Migration. Ich will nicht sagen, dass Migration per se etwas

Schlechtes ist (…). Aber man darf nicht blauäugig sein und

Migration so definieren, dass sie per se etwas Gutes ist.“

