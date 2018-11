Berufsleben: Hamburger wollen Cash, Saarländer lieber ein Fahrrad und Berliner einen Bürohund – Analyse der gewünschten Zusatzleistungen deutscher Arbeitnehmer

Arbeitnehmer im Saarland wünschen sich

Betriebsfahrräder mehr als alles andere. Für Hamburger dagegen ist

ein gutes Gehalt wichtig und die Berliner möchten lieber einen

Bürohund. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von SEMrush.

Die SEO-Experten haben für ihre Studie „War for Talents“ über 800.000

Datensätze an monatlichen Suchanfragen von September 2014 bis August

2018 ausgewertet.

Die Berliner scheinen im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern

besonders glücklich zu sein. Denn nach der Phrase „unzufrieden im

Job“ suchten sie am seltensten. Über Mitarbeiter-Benefits informieren

sie sich ebenfalls weniger als der Rest des Landes. Wenn sie es aber

dann doch tun, interessieren sie sich für Bürohunde. So suchen die

Hauptstädter doppelt so häufig nach vierbeinigen Kollegen, als andere

Bundesländer.

Im Saarland fahnden die Arbeitnehmer zunehmend nach

Sachleistungen. Besonders wichtig ist ihnen dabei offenbar das

Dienstfahrrad. Damit liegen die Saarländer im Trend. Denn insgesamt

ist das Interesse an Fahrrädern gestiegen. In den letzten vier Jahren

gar um 292 Prozent. Dabei fragen Arbeitnehmer häufig direkt nach

Leasing- und Gehaltumrechnungsmöglichkeiten.

Die Hamburger suchen am häufigsten nach dem Keyword „gutes

Gehalt“. Aber nicht nur in der Hansestadt wird das Geld immer

wichtiger: Seit 2014 hat sich die Zahl der deutschlandweiten

Suchanfragen dazu verdoppelt. Der Wunsch nach Mitarbeiter-Benefits

stieg sogar um über 345 Prozent.

Unabhängig von der Region interessieren sich die deutschen

Arbeitnehmer zudem noch für Home-Office und Urlaubsgeld. Nach

letzterem wird zu 74 Prozent häufiger gegoogelt als noch 2014.

Auch interessant: Die Münchener fragen Google neben dem

Home-Office besonders gerne nach einem Feelgood-Manager im Büro. Das

Suchvolumen hat sich dort im Erhebungszeitraum beinahe verdoppelt.

Die SEMrush-Studie „War for Talents“ gibt Einblicke in die

Arbeitsmarkt-Trends. Die Auswertung von über 800.000 Datensätzen der

monatlichen Suchanfragen zeigt deutlich: Der deutsche Arbeitnehmer

braucht Benefits, um zufrieden zu sein. Seit 2014 gibt es 270 Prozent

mehr Suchanfragen nach dem Keyword „zufrieden im Job“. Für

„unzufrieden im Job“ gibt es durchschnittlich 820 monatliche

Suchanfragen.

Die Studie kann hier (https://de.semrush.com/lp/war-for-talents/)

kostenlos eingesehen werden. Journalisten können diese per Mail an

semrush@frauwenk.de anfordern.

Bildmaterial (Bildnachweis: SEMrush) War for Talents Infografik:

https://bit.ly/2FngPTz

Information für Journalisten: Auf Anfrage per Mail an

semrush@frauwenk.de kann SEMrush Daten zu verschiedenen Themen

innerhalb von 48 Stunden erheben.

Über die Studie

Die Studie untersucht die Präferenzen deutscher Arbeitnehmer bei

der Jobsuche auf Basis einschlägiger SEO-Daten. Bestehende Umfragen

zu Arbeitsmarkt- und Jobtrends wie „War for Talents“ und „New Work“

waren Grundlage für die Auswahl eines Pools von über 500 Keywords,

die auf Suchvolumen, Besucherzahlen und Regionalität hin untersucht

wurden. Zudem wurden SEO-Daten wie Nutzerverhalten, Traffic und

Keyword-Rankings von mehr als 100 Jobportalen herangezogen, um

Angebot und Nachfrage gegenüberzustellen.

Methodik

Die Daten beziehen sich auf Google, die in Deutschland

meistgenutzte Suchmaschine. Insgesamt wurden mit dem Online

Marketing-Analysetool SEMrush über 800.000 Datensätze von September

2014 bis August 2018 analysiert und im Anschluss ausgewertet. Anzahl

der Keywords: 526 Untersuchte Datensätze zu den Keywords: 865.899

Datensätze gesamt: 892.526

Über SEMrush

SEMrush ist der weltweit führende Toolkit-Anbieter für Experten

aus den Bereichen SEO, SEA, Content und Digitales Marketing. Mit 25

Tools innerhalb der Suite, verschiedenen Daten für 125 Länder und der

nahtlosen Integration in die Google-Services bietet SEMrush eine

fertige, frei integrierbare Lösung für Agenturen und Kunden aus jeder

Branche www.semrush.com/de

Pressekontakt:

Agentur Frau Wenk +++ GmbH

Tel.: +49 (0) 40 329047380

E-Mail: semrush@frauwenk.de

Original-Content von: SEMrush, übermittelt durch news aktuell