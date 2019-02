Certificate of Typographic Excellence für Muthesius Designer vergeben

Der repräsentative Band ?Freie Klasse Film ? Werkschau #1? gestaltet von Teresa Döge und Björn Schmidt im Buch-Format (19 x14 cm) wurde vom Type Directors Club New York für seine exzellente Gestaltung und Typografie ausgezeichnet. Der Band wird in der 65. Awards Exhibition (TDC65) 2019 in New York City gezeigt. Anschließend wird er in einer Wanderausstellung weltweit präsentiert und auch im jährlich erscheinenden Katalog des Type Directors Club, dem Annual of the Type Directors Club, The World?s Best Typography vorgestellt.

Die ?Werkschau #1? der Freien Klasse Film an der Muthesius Kunsthochschule dokumentiert die freien künstlerisch-filmischen Arbeiten, entstanden in der Freien Klasse Film von Stephan Sachs. Sie enthält 17 klassische Filmprojekte und installative Arbeiten mit einer Gesamtspieldauer von gut zwei Stunden.

Der nun ausgezeichnete Schuber von Döge und Schmidt enthält neben der DVD die Monografien aller filmischen Beiträge auf Karten. Auf dem Cover spielt er mit einem Kinegramm, das den Titel durch Bewegung einer Banderole als Bildfolge animiert, ein Element aus der Frühzeit des Films, hier bewußt gesetzt.

Freie Klasse Film ? Werkschau #1. Eine Publikation der Muthesius Kunsthochschule. Kiel 2018. Herausgegeben von Stephan Sachs und Stefanie Polek. Layout und Gestaltung von Teresa Döge und Björn Schmidt. Schutzgebühr 12 Euro.

ISBN Hardcover: 978-3-943763-69-0

Björn Schmidt arbeitet als freischaffender Kommunikations-designer in Kiel, er ist spezialisiert auf die Gestaltung von Künstlerbüchern und Katalogen. Teresa Döge hat an der Muthesius Kunsthochschule und in Den Haag studiert. Sie lebt und arbeitet in Kiel als Grafikdesignerin mit Schwerpunkt Typografie.

Beide wurden bereits 2018 für ihre Gestaltung von ?Sensing the Ocean? vom TDC ausgezeichnet.