Chancengleichtheit für LGBT*IQ: Procter& Gamble erhält Global Leader Network Award der PROUT AT WORK Foundation (FOTO)

Für Procter & Gamble (P&G) sind Gleichberechtigung und ein integratives Umfeld für alle MitarbeiterInnen fundamentale Werte. Das Engagement von P&G für Chancengleichheit von LGBT*IQ ist jetzt mit dem Global Leader Network Award von PROUT AT WORK ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung untermauert das Engagement und honoriert das interne Netzwerk “GABLE” sowie die Aktionen und Kampagnen, die Procter & Gamble weltweit in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt hat.

Bereits 1996 wurde das unternehmensinterne GABLE-Netzwerk (Gay, Ally, Bisexual, and Lesbian Employees) gegründet, das sich für eine vielfältige und integrative Kultur sowie Gleichstellung innerhalb des Unternehmens einsetzt. Das zunächst auf Nordamerika ausgerichtete Netzwerk hat sich zu einer globalen Gemeinschaft entwickelt – mit einer lokalen Initiative in jeder Region der Welt, darunter auch in Deutschland. So werden beispielsweise jährlich Diversity & Inclusion Days in allen Standorten in Deutschland organisiert oder die Teilnahme am Christopher Street Day in Frankfurt für MitarbeiterInnen organisiert. Diese Bewegungen stärken die Vielfalt und Chancengleichtheit für die LGBT*IQ Gemeinschaft im Unternehmen maßgeblich.

Darüber hinaus nutzt P&G seine Stimme in der Werbung und seine Marken, um das Bewusstsein für die LGBT*IQ Gemeinschaft sowie die Akzeptanz zu stärken und Vorurteile abzubauen, beispielsweise mit der internationalen Pantene Kamapagne “Don–t Hate Me Because I–m BeautifuLGBTQ”, die Stereotype aufbricht und aufzeigt, was Schönheit heute bedeutet.

Diese und weitere Faktoren im Engagement von Procter & Gamble wurden nun mit dem Global Leader Network Award von der PROUT AT WORK Fourndation ausgezeichnet. Die Feierlichkeiten fanden über einen digitalen Livestream statt. “Ich bin besonders stolz auf unsere vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit viel Fleiß und Leidenschaft innerhalb und außerhalb des Unternehmens für Vielfalt und Chancengleichheit eingesetzt haben und ich freue mich sehr über die Anerkennung von PROUT AT WORK.”, sagte Eren Sahin, Co-Leiter des GABLE DACH with Gioia Fritz. Mit der Auszeichnung zeichnet die Prout at Work Foundation seit 2018 besonders engagierte und einflussreiche Unternehmensnetzwerke aus. “Das Engagement von Procter & Gamble und das unternehmensinterne GABLE-Netzwerk setzen starke Zeichen für Vielfalt und Integration weltweit. Das hat unsere Jury überzeugt.”, so Albert Kehrer, Vorstand der PROUT AT WORK-Foundation.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://www.pg.com/ und http://www.twitter.com/PGDeutschland .

Pressekontakt:

P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Nils Wettengel, Tel.: +49 6196 89 8762, E-Mail: mailto:wettengel.n@pg.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/4736330

OTS: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

ISIN: US7427181091

Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell