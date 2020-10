Genieße Dein Leben – Der neue Podcast von Udo Golfmann

Stuttgart, 16.10.2020 – 30 Minuten in der Woche für ein glückliches, erfülltes Leben

Unter dem Motto “Genieße dein Leben” ist ab sofort der neue Podcast von Udo Golfmann zu hören. Das bekannte Engelmedium gibt seinen Hörern regelmäßig wertvolle Hilfestellung rund um das Thema Leben und Spiritualität. Der renommierte Hellseher, Autor und Engeltherapeut kam 1979 bereits mit einer erweiterten Wahrnehmung zur Welt. Er hat die Fähigkeit, mit Lichtwesen aus der geistigen Welt sowie mit Verstorbenen zu kommunizieren und hat bereits unzähligen Menschen aus Problemsituationen oder sonstigen Notlagen helfen können.

Neues Angebot – Podcast

Neben seinen Seminarangeboten, die das Ziel haben, seinen Klienten zu einem glücklicheren Leben in Fülle zu verhelfen bietet Udo Golfmann nun eine kostenfreie Podcast Reihe an. Hier geht es um Themen, wie die Bereinigung von altem Karma oder wie man Reichtum und Fülle manifestieren und in sein Leben ziehen kann. Einfühlsam und anschaulich erklärt er, wie Ziele wirklich erreicht werden können und wie man sich von alten “Lasten” befreien kann.

In einigen Podcast Episoden bietet der Engeltherapeut auch Heilmeditiationen an, und weist den Zuhörern den Weg in den spirituellen Aufstieg. Immer mit dabei ist die Kraft und die Unterstützung der Engel, denen Udo Golfmann seine Energie und Heilungskräfte verdankt. Die einzelnen Episoden dauern in der Regel ca. 30 Minuten und es erscheint jede Woche eine neue Folge, immer pünktlich Freitag um 16.00h. Für eine ganze Reihe seiner Stammkunden ist das ein fixer Termin im Kalender und der vielleicht beste Start ins Wochenende.

Wie führt man ein rundum glückliches und erfülltes Leben?

Der neue Podcast konzentriert sich nun darauf, was man tun kann, um sein Leben zu genießen. Erfahren Sie, welche Ratschläge die Engel geben, unbeschwert und glücklich durchs Leben zu gehen. Gerade in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit ist es für Viele mehr als wichtig, einen Leitfaden an die Hand zu bekommen, wie manche Situationen gemeistert oder Probleme bewältigt werden können. Mit dem kostenlosen Podcast “Genieße dein Leben” zeigt Udo Golfmann auf, warum es wichtig ist, sich nicht verunsichern zu lassen und sich keine Sorgen machen zu müssen, sondern im Hier und Jetzt zu leben und zu sein.

Welche Vorteile bietet ein Podcast?

Anders als beispielsweise ein Bericht im Radio, kann ein Podcast jederzeit auf verschiedenen

Medien wiedergegeben werden. Ob auf PC, Laptop oder über mobile Apps auf dem Handy ist dieses Medium zu jeder Zeit zugänglich. Dies ist auch von Vorteil, wenn man die Wiedergabe pausiert oder nicht ganz zu Ende anhören kann. Bei Udo Golfman können Sie sich jederzeit kostenlos und unverbindlich für die Podcasts anmelden.

Weitere Angebote von Udo Golfmann

Der Hellseher und Engeltherapeut sieht in der spirituellen Lebensberatung eine Berufung, die er voller Leidenschaft und mit Hingabe ausführt. So bietet er neben dem neuen Podcast Angebot, das im August ins Leben gerufen wurde, auch seine hellseherischen Fähigkeiten an. Neben persönlichen Beratungen, Seminaren, Kursen und geführte Meditationen bietet er auch Kartenlegen an. Der neue Podcast “Genieße dein Leben” wird mit Sicherheit das Leben vieler bereichern.