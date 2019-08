CHECK24 hilft: Spendenstand steigt aufüber zwei Millionen Euro (FOTO)

Engagement beruht auf Zusammenarbeit von Kunden, Mitarbeitern undUnternehmen

CHECK24 hilft – und setzt sich seit 2016 für Kinder und

Jugendliche ein. Der Spendenstand hat jetzt die

Zwei-Millionen-Euro-Marke geknackt. Das Geld geht an Organisationen

und Projekte, die sich mit viel Herzblut für benachteiligte Kinder

und Jugendliche in Deutschland engagieren.

„Mit unserem sozialen Engagement wollen wir dazu beitragen, dass

Kinder und Jugendliche aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen

können, unabhängig von ihrem sozialen oder kulturellen Hintergrund“,

sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei

CHECK24. „Ohne die Spendenbereitschaft unserer Kunden und den Einsatz

unserer Mitarbeiter wäre das nicht möglich gewesen.“

Das gesellschaftliche Engagement von CHECK24 beruht auf drei

Säulen: Der Punkte-Spendenaktion, dem Förderprogramm für Vereine und

Organisationen sowie dem Mitarbeiterengagement. Alle Informationen zu

den Aktivitäten und aktuellen Projekten sind auf

www.check24-hilft.org zu finden.

Punkte-Spendenaktion: Kunden spenden gemeinsam mit CHECK24

1.594.871 Euro

Mit der Punkte-Spendenaktion leisten Kunden des Vergleichsportals

einen eigenen Beitrag. Sie können ihre gesammelten CHECK24-Punkte

spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24

verdoppelt die gespendeten Punkte und sammelte so bislang 1.594.871

Euro für „Ein Herz für Kinder“ und „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern

e. V.“.

Förderprogramm: 376.000 Euro an insgesamt 23 Vereine und Projekte

Mit dem Förderprogramm spendete CHECK24 insgesamt 376.000 Euro an

23 Organisationen und Projekte, die sich besonders für Kinder und

Jugendliche stark machen. Unter anderem unterstützte CHECK24 das

große Ferienprogramm „Mini-München“, ermöglichte Sommerferienfahrten

für Kinder aus betreuten Wohngruppen in Leipzig und dem Münsterland

und beteiligte sich an der Renovierung eines Fitnessraums im

Marie-Luise-Schattenmann-Haus.

Weitere geförderte Vereine sind u. a. der Deutsche Blinden- und

Sehbehindertenverband e. V., die interkulturelle Straßenfußballliga

„buntkicktgut“ und die Stiftung „Kick ins Leben“.

Mitarbeiterengagement: CHECK24 unterstützt Ehrenamt mit bis zu

2.000 Euro pro Mitarbeiter

Mit bis zu 2.000 Euro fördert CHECK24 Vereine oder Projekte, in

denen sich Mitarbeiter ehrenamtlich zugunsten von Kindern engagieren.

Bislang zahlte das Vergleichsportal für das Mitarbeiterengagement

61.028 Euro aus z. B. für Ausrüstung oder Trainingslager. Unterstützt

wurden u. a. der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Essen, der

CVJM Jugendturm und verschiedene lokale Sport- und Fußballvereine.

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose

Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz

und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.

Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über

1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300

Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000

angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr

als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700

Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die

Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche

Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher

kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das

Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit

Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher

beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher

europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der

Prinzipienkatalog der EU-Kommission „Key Principles for Comparison

Tools“ enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die

CHECK24 in allen Punkten erfüllt – unter anderem zu Rankings,

Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,

Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt CHECK24:

Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,

julia.leopold@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell