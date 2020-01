Christianas kostbarster Schatz – das Geheimnis der Gotteskindschaft

Mit den Christiana-Büchern von seiner Reise und ganz besonders mit dem Band “Christianas kostbarster Schatz” möchte der Autor Georg P. Loczewski den Lesern Gott und seine Gaben näher bringen. Laut dem Autor hängen menschliche Nöte damit zusammen, dass Menschen sich in Gottesferne gestürzt haben. In der Gottesferne gibt es laut ihm kein Heil, keine ewige Seligkeit und kein Glück. Doch es gibt Hoffnung, denn Gott bietet allen Menschen den Weg zurück in den Urzustand nach der Erschaffung des ersten Menschen an. Eine Versöhnung ist laut Loczewski notwendig, weil Gott trotz seiner unendlichen Barmherzigkeit unendlich gerecht ist.

Die Leser brauchen sich laut “Christianas kostbarster Schatz” von Georg P. Loczewski nur im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe zu Gottes Sohn anzuschließen, um das unendlich große Geschenk der Gotteskindschaft und damit die von Gott vorgegebene Erfüllung des menschlichen Seins zu erhalten, von der wir uns hier auf Erden keine Vorstellung machen können. Das Buch “Christianas kostbarster Schatz” richtet sich vor allem an Christen, die sich in einer Glaubenskrise befinden und nach spiritueller Unterstützung suchen.

“Christianas kostbarster Schatz” von Georg P. Loczewski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-8846-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

