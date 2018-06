Claus Offe schenkt seine Bibliothek der Hertie School of Governance

Claus Offe, Professor emeritus der Politischen

Soziologie, schenkt seine ca. 3500 Bände umfassende Bibliothek der

Hertie School of Governance. Die Sammlung enthält neben

sozialwissenschaftlichen Klassikern internationale

Forschungsliteratur, die Offe im Laufe seiner wissenschaftlichen

Karriere seit Beginn der 70er Jahre zusammengetragen hat. Der Bestand

bietet in bestimmten Sammlungsschwerpunkten, unter anderem in

einzelnen Bereichen der Demokratietheorie, vergleichender

Wohlfahrtsstaatforschung sowie politischer Ökonomie, eine

Dokumentation wichtiger Ausschnitte der wissenschaftlichen

Entwicklung.

Präsident Helmut K. Anheier gibt die Schenkung auf der jährlichen

Graduierungsfeier der Hertie School, die heute (8. Juni) im

Konzerthaus Berlin stattfindet, bekannt: „Claus Offe hat seit seinem

Eintritt in die Fakultät 2005 prägenden Einfluss auf das

wissenschaftliche Profil und die gesamte Entwicklung der Hertie

School of Governance. Mit der Übertragung seiner wertvollen

Bibliothek an uns bereichert er die Hochschule und macht seine

Sammlung für nachfolgende Wissenschaftlergenerationen nutzbar. Wir

sind ihm sehr dankbar.“

Der Habermas-Schüler Claus Offe zählt zu den einflussreichsten

Sozialwissenschaftlern Deutschlands. Nach langjähriger Tätigkeit an

einem Max-Planck-Institut, an den Universitäten Bielefeld und Bremen

sowie und der Berliner Humboldt-Universität kam er 2005 an die frisch

gegründete Hertie School. Seit 2012 emeritiert, ist er weiterhin an

der Public Policy School aktiv.

Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,

private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragend

qualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichen

Bereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft

vorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die Hertie

School zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringen

und den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurde

Ende 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wird

seither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.org

Pressekontakt:

Regine Kreitz, Director Communications, Tel.: 030 / 259 219 113, Fax:

030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.org

Twitter: https://twitter.com/thehertieschool

Facebook: https://www.facebook.com/hertieschool/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/

Original-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell