NOZ: Länder wollen Rundfunkbeitrag an Inflationsrate koppeln

Osnabrück. Die Entwicklung des Rundfunkbeitrags soll sich künftig

an der allgemeinen Preissteigerung orientieren. Gleichzeitig wollen

die Ministerpräsidenten es ARD und ZDF ermöglichen, Teile ihres

Programms eigenverantwortlich zu streichen, um andere Schwerpunkte zu

setzen oder um zu sparen. Das berichtet die „Neue Osnabrücker

Zeitung“ (NOZ, Samstag) unter Berufung auf eine Vorlage, die auf der

kommenden Woche auf der Konferenz der Ministerpräsidenten in Berlin

beraten werden soll.

Grundlage des Vorhabens ist ein Vorschlag, den die Länder

Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und

Thüringen erarbeitet haben. „Wir wollen einen starken

öffentlich-rechtlichen Rundfunk“, sagte der Kieler Regierungschef

Daniel Günther der NOZ. „Allerdings sind Radio und Fernsehen heute

nicht mehr die einzigen Verbreitungswege. Deshalb müssen wir neu

denken: Wir brauchen einen flexibleren Auftrag, der auf Inhalten

beruht, weg von der Betrachtung der Verbreitungswege“, erklärte der

Christdemokrat.

„Für eine umfassende Meinungsbildung sind Inhalte, die im

Schwerpunkt aus Information, Bildung und Kultur bestehen,

unerlässlich“, führte Günther weiter aus. „Nur mit einem so

definierten Programmauftrag hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk

die Möglichkeit, auf die sich stetig verändernden Anforderungen der

Gesellschaft zu reagieren“, sagte er. Wenn der Umfang des Auftrags

künftig weniger präzise formuliert sei, eröffne dies zudem

Sparmöglichkeiten, indem das eine oder andere Angebot auf Basis

eigener Entscheidung entfallen könne.

„Dies wollen wir mit einer Finanzierungsstruktur verbinden, die

den Anstalten den Raum gibt, ihren Programmauftrag im Rahmen eines

festen Budgets erfüllen zu können“, erklärte Günther. „Für uns gehört

dazu eine Budgetentwicklung anhand der Inflationsrate.“

Das bisherige Verfahren, den Finanzbedarf von ARD, ZDF und

Deutschlandfunk mitsamt etwaiger Steigerungen von der Kommission KEF

festsetzen zu lassen, würde damit abgeschafft werden.

Nach NOZ-Angaben deutet sich unter den Ministerpräsidenten eine

breite Zustimmung für die Initiative an. Dafür sprächen die Größe der

Gruppe der vorbereitenden Länder und der hohe Grad an Einigkeit

darin. Auch seien Sondierungen in den übrigen Staatskanzleien positiv

ausgefallen, hieß es in beteiligten Kreisen.

Aktuelle Aussagen aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

stützen diesen Eindruck, auch wenn die Regierungschefs die konkrete

Vorlage im Vorfeld der Sitzung nicht öffentlich bewerten wollten.

„Wir haben es mit einer neuen Medienwelt zu tun, in der die zentrale

Frage lautet. Wie erhalten wir uns Qualitätsjournalismus? Die

öffentlich-rechtlichen Anstalten sind für mich in dieser Hinsicht

unverzichtbar“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil

der NOZ. „Die Sendeanstalten dürfen nicht mit Geld um sich schmeißen,

das tun sie auch nicht, und sie sollen auch darüber nachdenken, wie

sie den Rundfunkbeitrag in Grenzen halten sollten. Aber Art und

Struktur des Systems sind richtig und wichtig“, sagte der

SPD-Politiker.

Ohne einer Bewertung der Reform vorgreifen zu wollen, erklärte

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig, „ich halte

den öffentlichen Rundfunk für wichtig, und es ist richtig, dass er

gebührenfinanziert ist“. Nicht unter den Tisch fallen dürfe die

Berichterstattung aus den Regionen, was etwa bei der Reduzierung der

Sender auf nur noch einen gegeben sei, sagte die stellvertretende

SPD-Bundesvorsitzende der NOZ.

Offen ist, was aus der gegenwärtigen Prüfung des Systems durch das

Bundesverfassungsgericht folgt. Insbesondere, dass Einzelpersonen

dieselbe Summe zahlen müssen wie große Familien oder

Wohngemeinschaften, könnte laut Juristen gegen den Grundsatz der

Gleichbehandlung verstoßen. Auch europarechtlich sind Fragen des

deutschen Systems derzeit Gegenstand der Prüfung durch den

Europäischen Gerichtshof.

