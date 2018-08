Connemann/Stegemann: Sauenhalter brauchen Perspektiven und Planungssicherheit

Praxistaugliche Lösungen erforderlich

Auf Einladung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

fand am gestrigen Dienstag ein runder Tisch zu aktuellen Fragen der

„Sauenhaltung“ in Bonn statt. Dazu erklären die stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und der

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft, Albert

Stegemann:

Gitta Connemann: „Der runde Tisch hat überdeutlich gezeigt:

Frustration und Verunsicherung der Sauenhalter und Ferkelerzeuger in

Deutschland sind groß. Mehr als die Hälfte dieser Betriebe denkt ans

Aufgeben. Hauptgrund dafür ist die Sorge vor kostenintensiven

Auflagen. Ein Strukturbruch droht. Das müssen wir verhindern – für

die Höfe, aber auch für Verbraucher und Tierschutz. Denn die

Alternative wäre eine weitere Verlagerung der Erzeugung ins Ausland.

Der höchste Verbraucher- und Tierschutz ist aber nur bei einer

Produktion in deutschen Landen gewährleistet. Deshalb muss

Schweinefleisch von deutschen Sauenhaltern und Ferkelerzeugern eine

wirtschaftliche Perspektive im europäischen Wettbewerb haben. Alle

politischen Akteure tragen dafür Verantwortung. Wir brauchen

praktikable Lösungen, die den Betrieben Luft zum Atmen lassen. Dies

gilt vor allem beim Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration, der

Neuregelung der Kastenstandshaltung von Sauen, aber auch für die

Genehmigung neuer Ställe. Verhältnismäßige Regelungen müssen her. Für

uns ist klar: Diese Lösungen müssen von den Betrieben in der Praxis

umgesetzt werden können, wirtschaftlich sein sowie Planungs- und

Rechtssicherheit bieten.“

Albert Stegemann: „Mit großer Sorge sehen wir das enge

Zeitfenster, das bis zum Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration

verbleibt. Die Branche hat klar zu verstehen gegeben: Die drei

verfügbaren Verfahren wie Impfung, Ebermast oder Inhalationsnarkose

sind zum Teil mit erheblichen Nachteilen verbunden bzw. nicht

marktgängig. Als Unionsfraktion befürworten wir daher die Verwendung

eines Lokalanästhetikums durch den Tierhalter selbst. Insbesondere

für kleinere und mittlere Betriebe wäre dies eine praxistaugliche

weitere Alternative zur betäubungslosen Kastration. Dafür sind nun

zeitnah die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Sollte dies

nicht möglich sein, ist eine angemessene Verlängerung der

Übergangsfrist notwendig, um eine Abwanderung der Ferkelerzeugung aus

Deutschland zu verhindern.“

