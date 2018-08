Landkreis Börde startete mit Spatenstich eines der größten Glasfaserprojekte Sachsen-Anhalts

Die ARGE Breitband in Sachsen-Anhalt ist ein

gutes Beispiel für das Erfolgsprinzip des kommunalen Engagements in

Verbindung mit Weitblick, Fokussierung auf Zukunftstechnologien und

Kooperation. Denn es geht um nachhaltige Breitbandstrategien. Mit

einem gemeinsamen Spatenstich für die acht kommunalen

Breitbandprojekte starteten am 28. August die Städte und Gemeinden

Oebisfelde-Weferlingen, Verbandsgemeinde Flechtingen,

Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Niedere Börde, Barleben,

Verbandsgemeinde Westliche Börde, Wanzleben – Börde und Oschersleben

(Bode) nach Monaten intensiver Vorbereitung und Planung zusammen mit

dem Landkreis Börde, den lokalen Unternehmen und der DNS:NET als

Kompetenzpartner für den Betrieb von Glasfaserinfrastruktur den

Ausbau des größten zusammenhängenden Glasfasernetzes Sachsen-Anhalts.

Der Landrat Hans Walker begrüßte alle Beteiligten und

Interessenten zum Spatenstich am 28. August in Barleben: „Unter dem

Dach der Arbeitsgemeinschaft `ARGE-Breitband´ unterstützt der

Landkreis Börde seine Kommunen durch kostenfreie

Steuerungsaktivitäten. Die Koordinierung liegt in der Hand eines

eigens durch den Kreis dazu ins Leben gerufenen Arbeitsstabes. Mit

dieser Bündelungsfunktion ist der Landkreis Börde für die

Beantwortung von Zukunftsfragen der Digitalisierung und des

Glasfaserausbaus gut aufgestellt. Der wirtschaftliche Erfolg unserer

Gemeinden und des Landkreises Börde hängt maßgeblich von der

Breitbandinfrastruktur ab. Ein Autobahnanschluss allein ist heute

kein Garant mehr für Standortentscheidungen der Wirtschaft. Deshalb

lassen wir uns im Landkreis Börde davon leiten, der Wirtschaft und

den privaten Haushalten ein reines, zukunftsfähiges Glasfasernetz zur

Verfügung zu stellen. Mit dem heutigen Spatenstich ist ein wichtiger

Meilenstein erreicht, um unsere Region infrastrukturell für unsere

Menschen und für ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen zu

ertüchtigen.“

Holger Haupt, Breitbandbeauftragter der ARGE freut sich und

kommentiert den Start wie folgt: „Nach intensiver Vorbereitungsphase

und mit dem deutlichen Votum des Bundes im Rücken können die acht

Gemeinden gemeinsam mit dem Landkreis Börde den Spatenstich für das

größte Glasfaserprojekt Sachsen-Anhalts ausführen. Diese acht

Gemeinden im Landkreis Börde haben ein gemeinsames Ziel im Sinne der

Standortsicherung und zukünftigen Entwicklung der Region: Glasfaser

soll auf Antrag in jedes Haus gelegt werden und es soll dabei keine

Ausnahmen oder Lücken geben. Unsere „kommunale Familie“ hält beim

Glasfaserausbau fest zusammen und zeigt, wenn alle an einem Strang

ziehen und in die gleiche Richtung denken, sind große Vorhaben zu

realisieren. Bei der Arbeitsgemeinschaft „ARGE-Breitband“ vereinen

sich dabei alle organisatorischen Fäden für die Vorbereitung, Vergabe

und den technischen Ausbau, die ARGE ist zentraler Anlaufpunkt für

ein logistisches Großprojekt. Hier werden die acht Gemeinden, sechs

Generalunternehmer, fünf Planer und viele weitere Akteure auf Bundes-

und Regionalebene koordiniert. Besonders stolz sind wir auf die

intensive Kommunikation mit allen Bürgermeistern, Ortsbürgermeistern

und Ortsvorstehern, die ebenfalls deutlich machen: Gemeinsamkeit

entsteht durch ehrlichen Austausch und gegenseitige Information.

Unser Ziel ist ehrgeizig: Nach der Fertigstellung sollen 100.000

Einwohner, knapp 6.000 Unternehmen und alle öffentlichen

Einrichtungen, insbesondere auch alle Schulen in den Fördergebieten

den Zugang zum schnellsten und modernsten Breitbandglasfasernetz

haben. Und dieses Ziel motiviert uns alle.“

Die DNS:NET konnte vor Ort zahlreiche Fragen zur Netztopologie und

künftigen Anwendungen beantworten.

„Ein flächendeckender Glasfaserausbau ist Hochleistungslogistik.

Wir freuen uns, dass wir als Partner und Netzbetreiber von Anfang an

unsere Expertise bei diesem ehrgeizigen Projekt in Sachsen-Anhalt im

Landkreis Börde einbringen können. Die ARGE Breitband und der

Landkreis Börde stehen zudem beispielhaft für ein kooperatives

Miteinander, bei dem konsequent durch die Entscheidung für den

Glasfaserausbau per FTTB auf Hochleistungstechnologie gesetzt wird.

Das macht die Region zum Vorbild für andere Kommunen und

Bundesländer, denn die Standortsicherung und -entwicklung

entscheidet sich maßgeblich beim Thema Infrastruktur und bei den

Digitalen Versorgungsstrukturen.“, so der Kommentar der

Geschäftsführung der DNS:NET, Colin Rauer, Leitung Vertrieb.

„Rainer Ohliger, Leitung Netzausbau, ergänzt: „Im Zuge der

stetigen Netzerweiterung der DNS:NET haben wir die Kapazitäten und

Backbonetrassen zur Anbindung von Sachsen-Anhalt und der Versorgung

von Einwohnern, Verwaltung, Schulen, Wirtschafts- und

Landwirtschaftsbetrieben planmäßig erweitert. Von der DNS:NET

Geschäftsstelle in Barleben können Technik, Bauplanung und

Projektmanagement zielgenau mit den Landkreisen und Kommunen vor Ort

koordiniert werden. Hier werden zudem auch die Teams für

Sachsen-Anhalt vergrößert und weitere Arbeitsplätze geschaffen.“

Die Fakten:

In mehr als hundert Orten wird das Giga-Netz realisiert. Dabei

rollen mehr als 200 bis 300 Bauleute, Ingenieure und Spezialisten

zeitgleich in allen acht Gemeinden das neue Infrastrukturnetz in den

weißen Flecken flächendeckend aus. Alle Haushalte, die einen

Erschließungsantrag gestellt haben, die regionale Wirtschaft sowie

alle Bildungseinrichtungen und Schulen werden per FTTB angebunden.

Das ermöglicht höchste Datenübertragungsraten bis hin zu 1 Gigabit.

Gesamtbauleistung in den 8 ARGE-Gemeinden:

68 Prozent der Gemeindegebiete sind „weiße Flecken“. Realisiert

werden 1.330 km Tiefbau. Knapp 2.600 km Leerrohre werden verlegt und

fast 7.000 Kilometer Glasfaserkabel. Die Glasfaser wird direkt ins

Haus gelegt, vom kleinsten Ort mit 100 Einwohnern bis hin zur

städtischen Größenordnung. Knapp 6000 potentiell zu erschließende

Unternehmen können auf ihren FTTB Anschluss zählen, im ARGE Gebiet

befinden sich dabei 90 Prozent aller Unternehmen in Wohnlagen oder

Mischgebieten und nur zehn Prozent in klassischen Gewerbegebieten.

Die ARGE-Breitband Struktur setzt Maßstäbe für Sachsen-Anhalt und

überregional. Bisher gab es noch keinen Landkreis in der

Bundesrepublik, welcher mit seinen Gemeinden einen so hohen

Förderanteil einwerben konnte. 70 bis 80 Prozent der einzelnen

Gemeindegebiete sind unterversorgt und liegen im ländlichsten Raum,

hier werden flächendeckende Giga-Netze errichtet, die ausschließlich

über Fördermittel und Pachteinnahmen refinanziert werden.

Über die ARGE-Breitband

Die ARGE-Breitband ist die Arbeitsgemeinschaft aus acht Gemeinden

und dem Landkreis Börde. Die wesentlichen Aufgaben bestehen in der

Organisation sowie der Behandlung von zentralen Aspekten des

flächendeckenden Breitbandausbaus in den Mitgliedsgemeinden. Darüber

hinaus werden zentrale Fragen des Breitbandausbaus und der Förderung

mit den Verantwortlichen auf Seiten des Bundes und des Landes

Sachsen-Anhalt geklärt. Selbstverständlich steht die ARGE-Breitband

als beratendes Gremium allen dreizehn Verbands- und Einheitsgemeinden

des Landkreises zur Verfügung. Diese Schnittstelle ist von besonderer

Bedeutung für zentrale Fragen z. B. für die Breitbanderschließung der

Schulen aber auch für die Belange der Gefahrenabwehr und den anderen

wichtigen Aspekten der Daseinsvorsorge. http://www.giganetz-boerde.de

Über die DNS:NET Internet Service GmbH

Die DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den

Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit

Glasfaser. Das Brandenburger/Berliner Telekommunikationsunternehmen

wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in

Deutschland. Das Dienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum

von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für

Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft

sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für

Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze

und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße

eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in den sog. weißen

Flecken, in zahlreichen Städten und im ländlichen Raum.

www.dns-net.de

