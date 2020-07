Corona – großer Irrtum, große Chance – Kritische Gedanken und Informationen

Der Autor stellt in seinem Buch die Frage: “Kann es sein, dass wir und der Rest der Welt uns mit Corona riesig geirrt haben?” Er wirft einen Blick auf die offiziellen Zahlen-Daten-Fakten der W.H.O. und des Robert Koch-Instituts. Er setzt diese für die Leser in sinnreiche Zusammenhänge und lässt sie in einem komplett anderen Licht erscheinen. Christian Knittl erklärt anschaulich, warum es fatal ist, in einer Krise Spezialisten in einen Topf mit Beratern zu werfen. Sein Buch bietet eine interessante Mischung aus akribisch recherchierten Fakten, aufschlussreichen Schaubildern und einfach verständlichen Metaphern, die das Wesen der Krise bis auf den Kern sichtbar machen. Verschiedene Blickwinkel eröffnen Erstaunliches und laden von Kapitel zu Kapitel die Spannung auf.

Am Ende des Buches “Corona – großer Irrtum, große Chance” von Christian Knittl haben die Leser mehr Zusammenhänge durchschaut als die meisten Experten und können ihr eigenes Urteil fällen. Das Buch wandelt den größten Irrtum unserer Zeit in eine große Chance. Der Autor schildert einfach und nachvollziehbar, warum es keine Alternative zum Wandel zu nachhaltigem Wirtschaften, der Schutz des Lebensraums Erde sowie mehr Achtsamkeit gibt. Das Buch schließt mit einem Blick in die Zukunft der Medizin, wobei selbst Unheilbares in der Revision eines erweiterten Betrachtungswinkels nochmals auf den Prüfstand kommt.

"Corona – großer Irrtum, große Chance" von Christian Knittl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07051-6 zu bestellen.

