Corona-Mythen – Gegen Dummheit hilft nur Aufklärung

Hat ein User einmal “angebissen”, schaukelt er sich mit der Hilfe von anderen in einschlägigen Foren immer höher, bis er auf der Straße gegen Bill Gates und seine heimliche Weltregierung protestiert. Andere Informationsquellen werden als von “denen” gesteuert abgelehnt. Eine Zensur des Internets nach chinesischem Vorbild verbietet sich in einer freien Gesellschaft von selbst. Gegen Dummheit kann man nur mit Aufklärung angehen. Allmählich versteht man auch in Deutschland, dass man schon in der Schule den Umgang mit dem Internet und seinen vielen Fallen lehren muss – und nicht nur mit einer Wochenstunde im Monat.

