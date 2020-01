Coronavirus: DRK betreut Rückkehrer aus China in Germersheim

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreut die mehr als 100 deutschen

Staatsangehörigen, die aus dem chinesischen Wuhan evakuiert und in Germersheim

in Rheinland-Pfalz untergebracht werden sollen. “Als nationale Hilfsgesellschaft

steht das DRK der Bundesregierung bei allen Maßnahmen, die eine mögliche

Ausbreitung des Coronavirus verhindern können, gerne zur Seite”, sagt

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt. Das DRK übernehme den Transfer vom Flughafen

Frankfurt in eine Einrichtung in Germersheim, die soziale Betreuung vor Ort

sowie die Durchführung regelmäßiger Screenings und eventuell anfallender erster

medizinischer Maßnahmen.

Die Unterstützung der Bundesregierung in dieser Sache entspreche der im

DRK-Gesetz festgeschriebenen auxiliaren Rolle des Roten Kreuzes, sagt

Hasselfeldt. Die evakuierten Bundesbürgerinnen und -bürger werden gemeinsam mit

den sie betreuenden Personen für 14 Tage in einer zentralen Einrichtung auf dem

Gelände der Südpfalz-Kaserne Germersheim untergebracht und versorgt. Die

ausgeflogenen Personen haben sich im Vorfeld zu dieser Maßnahme verpflichtet.

“Da die chinesischen Behörden nur symptomfreien Personen die Ausreise gestatten,

gehen wir von gesunden Menschen aus. Die Ankommenden werden am Flughafen in

Frankfurt erneut gescreent und nur diejenigen, die auch dann noch keinerlei

Symptome aufweisen, werden in Germersheim untergebracht”, sagt Hasselfeldt.

Insgesamt werden 30 DRK-Freiwillige, darunter medizinisches und

Betreuungspersonal, in der zentralen Einrichtung tätig sein. Darüber hinaus

stellt das DRK eine mobile Gesundheitsstation und einen speziell für den

Infektionsschutz ausgerüsteten Krankenwagen zur Verfügung. Unter der Leitung des

Generalsekretariats des Deutschen Roten Kreuzes sind an dem Einsatz auch die

DRK-Landesverbände Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz beteiligt.

Pressekontakt:

DRK-Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, d.schuetz@drk.de, Tel. 0162

2002029

