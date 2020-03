Coronavirus und Vereinbarkeit: Von der Notfalllösung zum nachhaltigen Modell

Als globales Problem wirkt der Coronavirus auch in der

Berufswelt. Arbeitgeber schicken ihre Beschäftigten derzeit nach Möglichkeit ins

Home-Office oder splitten Teams auf und lassen sie auf Distanz zusammenarbeiten,

um das Risiko von Totalausfällen zu minimieren. Die berufundfamilie Service

GmbH, Think-Tank und Dienstleister im gleichnamigen Themenfeld, verweist darauf,

dass eine Flexibilisierung des Arbeitsorts nicht ausreicht, um der

Lebenswirklichkeit der Mitarbeitenden zu entsprechen. Gleichzeitig fordert sie

Arbeitgeber und Arbeitnehmende auf, die Chancen alternativer Arbeitsmodelle

jetzt zu nutzen und diese im weiteren Verlauf in die Unternehmenskultur zu

überführen. In der Krise steckt ihrer Ansicht nach ein großes Potenzial für die

Weiterentwicklung der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik von

Organisationen und damit für die nachhaltige Stärkung ihrer

Arbeitgeberattraktivität.

Home-Office, Telearbeit bzw. Remote Work – das sind angesichts von COVID-19 die

Mittel der Wahl von Arbeitgebern. Mit der Gesundheitskrise hat die

Flexibilisierung von Arbeitsmodellen nach Beobachtung der berufundfamilie an

Dynamik gewonnen. Allerdings: Organisationen agieren jetzt einerseits erfreulich

schnell, andererseits lassen sie wichtige Optionen teilweise außer Acht. Neben

der Flexibilisierung des Arbeitsorts sollte auch die Flexibilisierung der

Arbeitszeit stärker in Betracht gezogen werden.

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, gibt zu

bedenken: “Was ist mit Beschäftigten, deren Kinder aufgrund von Kita- oder

Schulschließungen zu betreuen sind? Wie können Mitarbeitende mit

pflegebedürftigen Angehörigen, die zu einer Hochrisikogruppe für eine Infektion

mit dem Coronavirus zählen, zurechtkommen? Wir alle wissen, das berufliche und

familiäre bzw. private Aufgaben nicht gleichzeitig bewältigt werden können.

Beides braucht seine Zeit. Wenn Beschäftigte von zu Hause aus tätig sind und

gleichzeitig Kinder betreuen müssen, die aktuell nicht in die Schule gehen

können, braucht es erweiterte Lösungen. Entsprechend sollten Arbeitgeber sich

jetzt mehr denn je alternativen Modellen der Arbeitszeit öffnen – z.B. auf

Gleit- oder Vertrauensarbeitszeit umzustellen und es auch ermöglichen, dass

Beschäftigte längere Pausen während eines Arbeitstags einlegen bzw. in den

Abendstunden tätig sind, um sich zwischenzeitlich um Privates kümmern zu können.

Allerdings gerät man da auch schnell an die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes.

Eine Kombination aus Arbeitsort- und Arbeitszeitflexibilisierung ist aktuell am

zielführendsten – aber nicht nur jetzt.”

Acht Fragen für den Notfall und die Zukunft

Was derzeit als Notfalllösungen implementiert wird, kann zu nachhaltigen

Modellen ausgebaut werden. Arbeitgeber sollten dafür die Chancen und Risiken

ihrer aktuellen Lösungen überprüfen. Dabei helfen folgende acht Fragen:

1. Ist alternierende Telearbeit oder mobiles Arbeiten möglich?

2. Welche technische Ausstattung wird benötigt?

3. Ist bei alternierender Telearbeit der Heimarbeitsplatz angemessen und sicher

gestaltet?

4. Wie kann der Datenschutz gewährleistet werden?

5. Müssen Dienstvereinbarungen aufgebrochen bzw. erstellt werden und müssen

Arbeitsverträge angepasst werden?

6. Sind Regelungen bzgl. der Haftung/ Versicherungen zu treffen?

7. Wie funktioniert die Zeiterfassung oder die Leistungsbemessung?

8. Wie gelingt die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und mit

Führungskräften?

Oliver Schmitz motiviert Arbeitgeber: “Mit dem Coronavirus sind das Berufs- und

das Privatleben noch näher beieinander. Das ist jetzt ein Härtetest, der die

Aussicht auf ein gutes zukünftiges Risikomanagement von Arbeitgebern in sich

birgt. Es muss nicht immer die globale Krise sein, die Arbeitsprozesse ins

Wanken bringt. Es gibt auch im Kleinen – also bei einzelnen Beschäftigten in

ihrer jeweiligen Lebensphase – private Notfälle, die aufgefangen werden müssen,

damit der Laden weiterläuft. Die Kinderbetreuung kann schließlich jederzeit

ausfallen und der zu pflegende Angehörige ad hoc intensive Hilfe benötigen.

Spätestens dann müssen Arbeitgeber in der Lage sein, den Beschäftigten flexible

Angebote machen zu können – wie etwa Telearbeit.”

Lösungen, die jetzt kurzfristig implementiert wurden, sind daher in die Kultur

der Organisation zu überführen. Auf die Notfalltaktik muss die nachhaltige

Strategie für die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik folgen. Und

die bringt einen umfassenden Nutzen mit sich: Beschäftigte danken Arbeitgebern

eine systematische Vereinbarkeitspolitik mit einer höheren Motivation und

Bindung. Vielfach ist zudem eine höhere Produktivität ablesbar. Der Gewinn für

Arbeitgeberattraktivität wirkt sowohl nach innen als nach außen und erleichtert

damit die Gewinnung von Beschäftigten.

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Think Tank im

Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Ihr zentrales

Angebot ist das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule, das

von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde.

