Bauernorganisation AbL gegen Volksbegehren für Artenvielfalt in Niedersachsen

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) lehnt das

Volksbegehren für mehr Artenschutz in Niedersachsen ab. “Ein Gesetz einer

amtierenden Regierung ist besser, weil die Bauern dann sicherer einen

finanziellen Ausgleich für schärfere Naturschutz-Regeln bekommen. Initiatoren

eines Volksbegehrens können wir nicht für Kompensation verantwortlich machen,

die Regierung schon”, sagte Ottmar Ilchmann, AbL-Landesvorsitzender, der

Tageszeitung “taz” (Donnerstagausgabe). Der Verband kämpft für Bauernhöfe, die

von den Eigentümern geführt und ökologisch orientiert sind. Seine Stimme hat in

der Umweltbewegung bei Agrarfragen großes Gewicht.

Das Volksbegehren in Niedersachsen ist bundesweit bedeutend, da die

Landwirtschaft dort so viel umsetzt wie sonst nirgendwo in Deutschland. Die

Initiatoren – der Naturschutzbund (Nabu), die Grünen und der Deutsche Erwerbs-

und Berufsimkerbund – wollen ab Ende März/Anfang April die nötigen 610.000

Unterschriften sammeln, damit der Landtag in Hannover über den Text entscheiden

muss. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, den Bio-Anteil an der

Agrarfläche von derzeit 4 bis zum Jahr 2030 auf mindestens 20 Prozent zu

erhöhen. Pestizide sollen in Naturschutzgebieten verboten werden. In 5 Meter

breiten Streifen an Gewässern dürften weder konventionelle Ackergifte noch

Dünger eingesetzt werden. Den Bauern wäre gesetzlich untersagt, “naturnahe

Strukturelemente” wie Hecken oder Bäume zu beseitigen.

AbL-Chef Ilchmann befürchtet, dass die Landwirte für diese kostspieligen

Maßnahmen wenig Kompensationen bekommen, “wenn das jetzt über ein Volksbegehren

einer Regierung quasi aufgezwungen wird.” Die SPD-CDU-Regierung in Hannover habe

sich unter Druck des angedrohten Volksbegehrens bereits bewegt und den

Umweltschützern Angebote gemacht. “Bei unklarer Entschädigung bietet das

Volksbegehren dem Bauernverband, CDU und FDP eine Steilvorlage, die derzeit

besonders große Wut der Bauern auf die bewährten Feindbilder wie

Umweltorganisationen und Grüne zu lenken”, warnt Ilchmann.

Die Initiatoren des Volksbegehrens wiesen Ilchmanns Einwände zurück. “Die

Finanzzusagen des Umweltministers Olaf Lies sind völlig vage und unverbindlich”,

sagte Hans-Joachim Janßen, Ko-Vorsitzender der Landes-Grünen, der taz. “Es fehlt

eine gesetzliche Grundlage. Wir schreiben hingegen den finanziellen Ausgleich

für Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung direkt ins Gesetz zum

Volksbegehren.” Auch die vorgeschlagenen Ziele der Landesregierung seien zu

allgemein. Beispielsweise habe sie bisher nicht angegeben, um wieviel

Prozentpunkte sie den Anteil des Öko-Landbaus ausbauen wolle.

