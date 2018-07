Damit Daten auch unterwegs sicher sind / Geschäftsreisende sollten Notebooks und Tablets vor unerwünschten Mitlesern schützen (FOTO)

Der Zugang ins Firmennetzwerk erfolgt per VPN. Verschlüsselung undAnti-Viren-Software befinden sich auf dem neuesten Stand: Firmenunternehmen viele Anstrengungen, um mobile Rechner und die daraufgespeicherten Daten zu schützen. Dennoch genügt oft schon ein Blicküber die Schulter, um an sensible Daten zu gelangen – weil dasDisplay des Notebooks oder Tablets etwa in der Bahn oder im Flugzeugfrei einsehbar ist. 3M Blickschutzfilter verhindern das unerwünschteMitlesen auf Geschäftsreisen.

Die seit Ende Mai wirksame EU-Datenschutzgrundverordnung hat

Unternehmen weiter dafür sensibilisiert, viel Energie in die

Absicherung vertraulicher Informationen zu investieren. Dennoch

stellt das sogenannte Visual Hacking, also das Ausspähen von Daten,

unverändert eine latente Gefahr dar. Im „Global Visual Hacking

Experiment“ des Ponemon Instituts, gefördert von 3M, gelang der

Datenklau bei 88 Prozent der in Deutschland simulierten Angriffe.

Gerade bei Geschäftsreisen und der Nutzung der mobilen Rechner in

Flughäfen, Verkehrsmitteln oder in einem Café ist das Risiko des

Ausspähens besonders hoch. Bemerkenswert: Fast jede fünfte

Datenschutzverletzung (18 Prozent) im Laufe der Studie betraf

sensible Informationen wie Login-Daten, Anwaltskorrespondenz,

vertrauliche Dokumente oder Finanzinformationen.

Blickschutzfilter schützen auf Geschäftsreisen

Schutzmaßnahmen gegen visuelles Hacken wie die Verwendung von 3M

Blickschutzfiltern hingegen schaffen Abhilfe. Der hauchdünne Schutz

aus Kunststoff wird mit kleinen Klebelaschen auf dem mobilen Rechner

befestigt und verhindert das unerwünschte Mitlesen. Bereits bei einem

Winkel von 30 Grad schützt der Filter vor dem unerlaubten Blick über

die Schulter, der Nutzer hingegen sieht ein vollkommen klares Bild –

praktisch etwa bei Bahn- oder Flugreisen. Zur Auswahl stehen

verschiedene Varianten, in der Ausführung Standard mit glänzender

oder matter Oberfläche oder in der Ausführung Gold mit einer golden

schimmernden und einer schwarzen Oberfläche. Speziell für

hochauflösende Displays der neuesten Generation sind die 3M High

Clarity Blickschutzfilter geeignet.

Gleichzeitiger Kratzschutz für das Display

Praktisch für Geschäftsreisen und die Verwendung des Notebooks

unter verschiedensten Umgebungsbedingungen: Dank der patentierten,

strapazierfähigen Oberfläche schützt der Blickschutzfilter

gleichzeitig das Display vor Kratzern, Schmutz und Staub. Bei fast

allen Modellen kann der Filter ganz einfach im zugeklappten Notebook

verbleiben.

