Das Nordsee-Comeback / Das sind die beliebtesten Ferienhaus-Reiseziele 2017*

Auf an die Nordsee! Das scheint das Motto vieler

deutscher Ferienhausreisender 2017 gewesen zu sein, wie eine Analyse*

der bei FeWo-direkt-Kunden beliebtesten innerdeutschen Reiseziele des

vergangenen Jahres zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr kletterten bei

Deutschlands führendem Ferienhausportal besonders Ferienorte an der

Nordsee im Ranking nach oben. Das ostfriesische Norden schaffte es

von Platz 24 in 2016 auf Platz 12 in 2017, Sylt sicherte sich gar den

dritten Platz (2016: Platz 12). Insgesamt schafften es acht

Nordsee-Destinationen unter die ersten 15 Ränge. Dennoch gab es 2017

aber auch Gewinner an der Ostsee: Kühlungsborn (2016: Platz 23, 2017:

Platz 18), sowie die neu ins Ranking hinzugekommenen Orte Zinnowitz

auf Usedom und Scharbeutz. Erfurt und Braunlage im Harz sind

ebenfalls 2017 beliebte Neuzugänge.

Deutlich wird gerade durch den Neuzugang der thüringischen

Landeshauptstadt Erfurt als auch des südlich vom Brocken gelegenen

Braunlage, dass neben den klassischen Ferienhausregionen an

Deutschlands Küste Urlauber zusehends gern auch andere Destinationen

Deutschlands entdecken, etwa in den Mittelgebirgsregionen.

Top 25 der bei FeWo-direkt-Kunden beliebtesten innerdeutschen

Ferienhausreiseziele

Rang 2017

1 Berlin

2 Heringsdorf

3 Sylt

4 Hamburg

5 Dresden

6 Cuxhaven

7 Zingst

8 Dornum

9 Sankt Peter-Ording

10 Timmendorfer Strand

11 Wangerland

12 Norden

13 Butjadingen

14 Binz

15 Norderney

16 Lübeck

17 Scharbeutz

18 Kühlungsborn

19 Fehmarn

20 Braunlage

21 Sellin

22 Zinnowitz

23 Wittmund

24 Rostock

25 Erfurt

Rang 2016

1 Berlin

2 Hamburg

3 Dresden

4 Heringsdorf

5 Köln

6 Wangerland

7 Dornum

8 Cuxhaven

9 Timmendorfer Strand

10 Zingst

11 Binz

12 Sylt

13 Fehmarn

14 Sankt Peter-Ording

15 Leipzig

16 Norderney

17 Wurster Nordseeküste

18 Sellin

19 Wittmund

20 Lübeck

21 Rostock

22 Butjadingen

23 Kühlungsborn

24 Norden

25 Börgerende-Rethwisch

Quelle: FeWo-direkt-Nachfragedaten für das Jahr 2017

Wenig Veränderung bei den Top-Auslandsreisezielen, US-Städte

weniger beliebt

Wenn es ins Ausland ging, waren die FeWo-direkt-Reisenden 2017

weniger experimentierfreudig: Die Metropolen Paris, Rom und London

bildeten erneut die Top 3 der 25 beliebtesten Auslandsreiseziele.

Weitaus weniger begehrt waren 2017 dagegen die US-Städte Los Angeles,

Miami Beach und San Francisco, die im Vergleich zum Vorjahr aus dem

Ranking fielen. Auch die französischen Mittelmeerorte Cannes und

Marseille schafften es nicht, ihre 2016 erreichten Plätze zu sichern

und in der Rangliste zu bleiben. Großen Zuspruch fanden Alcúdia und

Pollença auf Mallorca sowie das niederländische Den Haag, alle drei

Destinationen waren neu in den Top 25-Auslandsreisezielen.

* Basierend auf FeWo-direkt-Nachfragedaten für das Jahr 2017

Über FeWo-direkt

Die Webseite www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UK

Limited, Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E

5BH, UK, und ist Deutschlands Nummer 1 in der

Online-Ferienhausvermietung sowie Teil des Netzwerks des weltweiten

Marktführers HomeAway, Inc. (www.homeaway.com). Im HomeAway-Netzwerk

stehen mehr als zwei Millionen einzigartige Unterkünfte in 190

Ländern weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unter www.fewo-direkt.de

© 2018 HomeAway. All rights reserved. HomeAway, FeWo-direkt and

the HomeAway logo are trademarks of HomeAway.

